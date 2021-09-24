Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Мамаевом кургане

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Компания «ВымпелКом» (торговая марка Билайн) завершила проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. В районе мемориального комплекса построена новая базовая станция. Благодаря ей скорость мобильного интернета, по данным внутренней аналитики «ВымпелКом», выросла на 30%.

Как рассказал директор волгоградского отделения Билайн Денис Долгов, компания улучшила связь на Мамаевом кургане, понимая важность этого места для жителей и гостей города.

- В Волгоградской области Билайн продолжает реализовывать масштабный проект по увеличению пропускной способности сети и скорости передачи данных. За год в регионе сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась более чем в 1,5 раза. Выросло потребление мобильного интернета: по сравнению с июлем прошлого года трафик в сети 4G стал больше в 2 раза, - говорит Денис Долгов.

Благодаря увеличению скорости мобильного интернета посетители мемориала на Мамаевом кургане теперь могут в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, вести прямые трансляции в социальных сетях, выкладывать фото и видео.

Скоростной интернет также позволяет пользоваться мобильным приложением «Мамаев курган», которое было разработано Билайн совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». Мобильный гид был выпущен к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Скачать его можно в App Store или Google Play. В приложении встроен аудиогид, а благодаря QR-кодам прямо на экране смартфона можно получить дополнительную информацию о памятниках и увидеть их фотографии.