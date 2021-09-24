«Украли паспорта и деньги»: Беременную Нюшу ограбили в Барселоне

Певица ждет второго ребенка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нюша стала жертвой ограбления в Барселоне. Певица сейчас на последних сроках беременности – скоро у нее должен родиться второй ребенок. В ожидании наследника 31-летняя артистка путешествует с мужем и дочкой по Европе. Сначала супруги отдыхали на Кипре, затем улетели в Париж, а сейчас коротают время в Барселоне. Там-то они и подверглись нападению

О случившемся артистка рассказала в Инстаграме. Нюша и ее муж приехали в парк, чтобы погулять и сфотографироваться. Машину они оставили неподалеку. Злоумышленники разбили стекло в салоне и вскрыли багажник автомобиля, откуда забрали все документы супругов, их сумки с вещами и деньги. В результате Нюша и ее муж Игорь Сивов лишились паспортов.

Певица сообщила, что стала жертвой ограбления. Фото: кадр видео. Фото: Ирина СУХАНОВА

- Первые 2–3 минуты у нас был шок, особенно насчет паспортов. Что делать? Барселона славится тем, что камер на улицах нет, полицейских нет, и они на места не приезжают. Ты сам должен явиться в полицейский участок, - рассказал Сивов.

По горячим следам ничего из похищенного найти не удалось – грабителей и след простыл. Певице и ее близким выдали временные документы. Восстанавливать паспорта им придется уже в России.

Артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нюша и ее супруг отнеслись к этому неприятному инциденту философски, решив, что для них это станет символом обнуления.

Два года назад Нюша впервые стала мамой: певица подарила дочку своему мужу, бизнесмену Игорю Сивову. Поклонники артистки были рады за пару, вот только странное имя новорожденной вызвало у всех недоумение. Звезда назвала дочку Симбой – в честь главного героя мультфильма «Король-Лев».

- Когда я и мой муж называли свою дочку так, мы прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет, но нам важно только наше мнение. Как мы решили, так и будет, - говорила Нюша.

Но оказалось, что это только часть правды. Как призналась недавно Нюша, при рождении они с мужем дали дочке двойное имя. Артистка рассказала, что на самом деле девочку зовут Серафима-Симба Сивова.

- Первое время мы не афишировали эту историю. Вообще, на самом деле она у нас Серафима-Симба. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой, - сообщила Нюша. Певица добавила, что спокойно относится к обсуждению имени ее дочки в соцсетях.

Нюша с дочкой Симбой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нюша родила дочку в элитной частной клинике в Майами. Для нее Симба - первый ребенок, а вот у ее мужа уже были двое детей от предыдущего брака. Три года совместной жизни сделали Нюшу по-настоящему счастливой, хотя первоначально ее отношения с Игорем были не такими уж радужными. Певица познакомилась с будущим супругом во время гастролей – он был организатором ее концерта в Казани. Ради нее он бросил работу и перебрался в Москву. На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат, но не говорил об этом. Бизнесмен до последнего скрывал от любимой штамп в паспорте. Когда Нюша узнала, что ее избранник несвободен, то очень расстроилась.

- Я не была готова стать любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать. Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь, — рассказывала певица.

Артистка вот-вот родит. Фото: Инстаграм.

По словам Нюши, она сразу поняла, что Игорь – мужчина всей ее жизни. Со временем его бывшая жена приняла ситуацию и смирилась с ней. Нюша считает своего мужа идеальным мужчиной – она уверена, что он прекрасный отец.