О правилах питания для поддержки иммунитета рассказали эксперты проекта «Здоровое питание»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Организаторами мероприятия выступили проект «Здоровое питание», реализуемый в рамках нацпроекта «Демография», и медиагруппа «Комсомольская правда».

В студию пришли Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»; Юлия Чехонина, врач-диетолог ФИЦ «НИИ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук; Маргарита Провоторова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; Владимир Вишневский, поэт, шоумен, телеведущий; Анастасия Илларионова, гандболистка сборной России и клуба «ЦСКА»; онлайн подключился Александр Ломовцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области, Главный государственный санитарный врач по Тульской области.

В начале конференции был представлен новый уникальный инструмент проекта «Здоровое питание» – Карта питания России. Это обширная база данных по культуре питания российских регионов, представленная в интерактивном формате. Карта позволяет в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, познакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах России – от Владивостока до Калининграда. Карта доступна по ссылке.

Затем ведущая Екатерина Шевцова представила итоги всероссийского опроса «Как изменилось ваше питание с начала пандемии COVID-19?», который провел проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Он показал, что около 40% россиян, принявших участие в опросе, приобрели новые полезные привычки и скорректировали свое пищевое поведение в сторону здорового питания. Подробнее его результаты можно увидеть здесь.

Приглашенные эксперты и звезды обсудили взаимосвязь питания и иммунитета, важность полноценного, сбалансированного рациона для укрепления здоровья – особое значение эта тема приобретает в связи с пандемией коронавируса.

На вопрос «Можно ли с помощью питания повысить свой иммунитет?» ответила представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова. «Безусловно, можно. Для этого нужно соблюдать простые правила. Первое – выбирайте сезонные продукты, в них содержится максимум полезных веществ. Второе – качество и безопасность продуктов. Пожалуйста, обращайте внимание на этикетку, где обозначен состав. Если вы покупаете товар не в магазине, а на рынке, то это должно быть место санкционированной торговли, где продукция прошла соответствующую проверку и у продавцов есть сертификаты. Если вы покупаете готовые блюда, убедитесь, что они хранятся правильно. Третье – обязательно нужно следить, чтобы рацион был разнообразным, а продукты хорошо сочетались. Возможно, потребуется пропить дополнительно курс БАДов или витаминных комплексов – особенно в период поздней осени, зимы и ранней весны. Все это нужно, чтобы поддержать свою иммунную систему в активном состоянии и помочь ее бороться с инфекциями».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Маргарита Провоторова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разъяснила, какие продукты помогут восстановиться после ковида: «Когда мы говорим о каких-либо ограниченных списках продуктов, например “топ-5 для иммунитета”, в этом есть некоторое лукавство. Самое основное – это баланс и состав рациона. В основе питания для поддержки иммунитета должно быть достаточное количество белков. У пациентов, которые перенесли ковид, часто сохраняется нарушение обоняния, многие не могут есть животную пищу, так как меняются вкусовые предпочтения. В этом случае нужно обратить внимание на источники растительных белков – это бобовые (фасоль, чечевица, нут), отличный продукт сыр тофу. Обязательно нужно есть овощи и фрукты – не менее пяти порций в день, причем не одни и те же, а различные. Не забывайте про ферментированные продукты: например, квашеная капуста – отличный источник витамина С. И еще важно потреблять достаточное количество зерновых продуктов: булгур, полба, кукурузная крупа, овсяные хлопья. Только все они должны быть длительного приготовления, это основной источник углеводов. От хлеба не нужно отказываться, только выбирайте зерновой с хорошим составом. Добавьте к этому немного орехов и авокадо – получится отличный, полезный перекус».

С остальными спикерами согласилась и врач-диетолог Юлия Чехонина: «Питаться сбалансированно – очень важно, только в этом случае организм будет получать все необходимые вещества. Самостоятельно выявить дефицитное состояние человеку сложно, потому что часто недостаток тех или иных элементов выражается в общей вялости, плохом настроении, сонливости, ухудшении самочувствия. Определить, чего именно не хватает, поможет врач. Однако можно самостоятельно контролировать потребление основных пищевых веществ, это несложно. Помните, что в тарелке три раза в день должен лежать источник белка: это могут быть мясо, рыба, птица, яйца, творог. Это доступные и знакомые нам продукты. К ним нужен углеводный гарнир, который обеспечит нас клетчаткой, а также витаминами и минеральными веществами, органическими кислотами, биологически активными фитосоединениями, их мы можем получить, например, из овощей. Такой рацион обеспечит основные потребности организма. Но все же один-два раза в год советую ходить к врачу и сдавать анализы».

Поэт Владимир Вишневский поделился своим отношением к здоровому питанию: «С некоторых пор моим рационом занимается жена Татьяна, которая хорошо готовит и покупает правильные продукты. Но моя жизнь состояла из разных периодов – я питался и в советской школе, и в армии, а потом был период банкетов в 90-е. Я жил веселой публичной жизнью, после выступлений всегда были угощения. Тогда родились строчки: “как я неправильно питаюсь, а правильно и не пытаюсь”. Конечно, сейчас все уже изменилось, мое питание сбалансировалось. Если я завтракаю, то это может быть гречневая каша, курага и орехи с медом, немного кофе. Жизнь перевела меня на зерновой хлеб. Я считаю, что мода на здоровое питание, которая сейчас есть у молодежи, это хорошо. И позитивная аббревиатура ЗОЖ – это отлично. Мы дожили до такого времени, когда стало очевидно, что питаться правильно – необходимо, от этого зависит здоровье и самочувствие».

Гандболистка Анастасия Илларионова рассказала, что в ее виде спорта не такие строгие ограничения в питании, как, например, в художественной гимнастике. Но все же девушка старается следить за своим рационом. «В какой-то момент меня заинтересовало здоровое питание, я стала изучать эту тему. До этого ела все подряд. Естественно, качество питания очень важно для профессиональных спортсменов, так как у нас большие физические нагрузки и нужно восстанавливаться. На сборах для нас организуют сбалансированное питание, сама я тоже стараюсь выбирать полезную еду. Но иногда хочется чего-нибудь вредного, и я себе позволяю, считаю, что это психологическая разгрузка», – сказала Анастасия.

В завершение конференции все участники рассказали, как выглядит их «тарелка здорового человека», все сошлись на том, что в ней должны быть разнообразные продукты – мясо и рыба, овощи, фрукты и ягоды, полезные крупы и кисломолочные продукты. Больше информации о том, как выстроить сбалансированный рацион, каких правил питания стоит придерживаться и какие продукты выбирать – на сайте здоровое-питание.рф. Рецепты простых и полезных блюд есть в разделе «Книга рецептов – готовим вместе». А подобрать сбалансированную программу питания, одобренную научными экспертами, поможет сервис «4 сезона – тарелка здорового человека».

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