Национальную сборную WorldSkills Russia готовили по технологиям, которые повышают производительность труда в десятки раз

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Из России в Австрию на европейский чемпионат отправились больше 50 молодых профессионалов. Их подготовка к чемпионату из-за пандемии сильно растянулась. По словам генерального директора Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберта Уразова, «все это время им пришлось во многом себе отказывать для достижения результата, преодолевать множество препятствий и самих себя». Они шли вперед, но из-за пандемии было непонятно - куда. К счастью, решение было принято – чемпионату быть!

У россиян – хорошие шансы во многих компетенциях, несмотря на то, что участники из Европы традиционно сильны в сервисных отраслях. Впрочем, Россия на международных соревнованиях профессионального мастерства с каждым годом берет все больше медалей. В 2013 году на мировом первенстве в Лейпциге наши заняли предпоследнее место, а в 2018 году на европейском чемпионате в Будапеште – первое. Российская сборная завоевала «серебро» на чемпионате мира в Казани в 2019-м.

Это – следствие того, что подготовка чемпионов идет по стандартам Ворлдскиллс, которые активно берут на вооружение колледжи и вузы. Здесь важную роль играет современное материально-техническое оснащение. Без него просто нет смысла осваивать большинство компетенций, ведь кому нужны специалисты «вчерашнего дня»? Подготовка профессионалов идет на оборудовании, которое максимально конкурентоспособно именно сегодня. Ситуация за последние годы изменилась: Министерство просвещения и регионы вложили в оснащение «железом» колледжей значительные средства.

Но «железо» - далеко не все. Ключевое звено – эксперты-практики. Для подготовки чемпионов из профессионального экспертного сообщества выбирают тех, кто способен «раскачать» конкурсанта до непосильного простому человеку уровня производительности.

Используются и спортивные технологии, с помощью которых участников выводят «в пик» ко времени проведения чемпионата.

- Это касается даже не профессиональных умений, а психологического состояния. Ребята, бывает, «косячат», когда слишком рьяно начинают работать. А здесь важно уметь выдерживать нужный темп. Мы используем технологии подготовки, которые применяются, например, в биатлоне, - рассказал Роберт Уразов.

Для российского движения Ворлдскиллс чемпионаты - не самоцель, а элемент международного трансфера, в основе которого лежит принцип «либо становись лучшим, либо учись у лучшего». Поэтому россияне всегда участвуют во всех компетенциях – в каких-то мы лучшие, в каких-то - нет.

Ну а чемпионы и участники соревнований, взращенные на стандартах Ворлдскиллс, в свою очередь обогащают программы подготовки продвинутыми, эффективными элементами.

- Стандарт – это рамка ожидаемого результата. А участники соревнований всегда стремятся эту рамку превзойти. Казалось бы, что можно сделать, работая на станке с ЧПУ? Бери инструкцию, и по инструкции работай. Чемпион делает по-другому. Он пробует, ошибается и ломает, но что-нибудь придумывает. В рамках подготовки к чемпионату члены нашей сборной нашли новый механизм, с помощью которого можно балансировать деталь. По инструкции на это тратится 8 минут, а сборники придумали, как это можно сделать за 30 секунд. И наш партнер DMG МОRI (мировой производитель и поставщик металлорежущих станков для токарной и фрезерной обработки, комплексных систем аддитивного производства с технологией лазерного плавления – прим ред.) предложил это в инструкцию включить - теперь они балансируют по-другому.

Чемпионаты позволяют также «обкатать» новые компетенции и создать базу для их тиражирования в сферу образования.

И еще Россия традиционно является инициатором разработки и введения в чемпионаты новых компетенций. Например, это «Промышленная робототехника», которая в Граце представлена пока в блоке презентационных компетенций, но на мировом первенстве в Китае будет уже основной соревновательной. Ворлдскиллс Россия поддерживает инициативы других стран, например, «Технологии стекла». У нас пока этому нигде не учат, хотя компетенция актуальная. Еще одна компетенция – «Технологии мяса и мясных продуктов». Участие в ней обеспечит возможность подготовки в нашей стране мясников по европейским стандартам, которые считаются лучшими.

- Очень важны международная коммуникация и возможность влиять на международные стандарты. Благодаря нашим международным экспертам WorldSkills мы имеем весомую репутацию, особенно после чемпионата мира в Казани в 2019 году. Сегодня многие страны видят в нас страну, в которой могут готовить лучших профессионалов в мире. За рубежом с удовольствием используют нашу методику. Это позволяет нам не только следовать стандартам, но и предлагать те решения, которые наиболее выгодны России как в экономическом плане, так и в образовании, – сообщил Роберт Уразов.

СПРАВКА

Чемпионаты Европы EuroSkills по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет проводятся каждые два года в одной из 31 страны – участницы WorldSkills Europe. Первенства по стандартам WorldSkills в России ежегодно проходят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

В следующем году участники национальной сборной отправятся на 46-й мировой чемпионат WorldSkills в Шанхай (Китай).

В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству. EuroSkills St Petersburg 2023 состоится с 16 по 20 августа в северной столице страны.