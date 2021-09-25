Опубликован новый выпуск программы "Наше время или взрослым вход воспрещен": "Безопасность на дорогах"

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания

В эту субботу в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ребята обсудили, какие меры по их мнению нужно предпринять, чтобы сделать российские дороги безопасными как для водителей, так и для пешеходов.

Ведущие программы: Петр Безменов, Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Спикеры программы: дети, родители, Линар Габдрахманов, начальник управления ГИБДД республики Татарстан, Вадим Мельников, ведущий программы «Россия в движении», генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности».Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».