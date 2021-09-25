Советы по выбору качественного молока

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова

– Расскажите, пожалуйста, что должно быть в составе хорошего молока?

– Ничего, кроме, собственно, молока (цельное, обезжиренное, нормализованное). В составе обогащенного молока могут быть дополнительные составляющие: отдельно или в комплексе молочный белок, витамины, микро- и макроэлементы, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, пребиотики. Для стерилизованного и ультрапастеризованного молока допускается применять соли-стабилизаторы.

– Из какого сырья делают молоко?

– В соответствии с требованиями ГОСТ Р 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» для изготовления пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного и топленого продукта применяют молоко коровье сырое, молоко обезжиренное, сливки, пахту (обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока).

– Как контролируется производство молока в России?

– Государственный контроль за соблюдением требований к производству молока в России осуществляется Роспотребнадзором и его территориальными органами, а также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственного контроля в сфере ветеринарии.

Проверятся соответствие продукта требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР

ТС 022/2011).

– Какие нарушения чаще всего выявляет проверка?

– Самые распространенные виды фальсификации:

1. Качественная (разбавление водой, замена сырья более дешевым, добавление незаявленных веществ, изменение технологии, применение пищевых добавок и ароматизаторов для сокрытия порчи и недоброкачественности сырья или готовой пищевой продукции и/или их фальсификации, и/или с целью введения в заблуждение потребителей).

2. Количественная (вес готовой продукции в производственной упаковке, «фальшивая» упаковочная единица по ГОСТ 8.579-2019 «Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорту»).

3. Информационная (обман потребителя путем неточной или искаженной информации о товаре).

– Какие документы покупатель может попросить у производителя, чтобы убедиться в качестве продукта? И обязан ли тот их предоставить?

– Да, обязан. В соответствии с положениями ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель или продавец должен предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе информацию об обязательном подтверждении соответствия товара – декларацию о соответствии или свидетельство о государственной регистрации. Дополнительно может быть представлен добровольный сертификат соответствии.

Если вы сомневаетесь в честности продавца, достоверность и подлинность документов можно проверить на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).

– Чем опасно молоко, купленное на фермерских хозяйствах, без документов?

– Оно может содержать вредные бактерии, которые вызывают серьезные заболевания. Особенно это опасно для людей с ослабленной иммунной системой – дети, беременные, пожилые. Кроме того, такое молоко может оказаться фальсификатом, содержать антибиотики и прочие вещества. Также могут быть нарушены условия хранения, что может привести в порче продукта. Не покупайте молоко, если оно хранилось без охлаждения.

– Как правильно выбрать молоко при покупке? На какие признаки обращать внимание?

– Перед тем, как покупать молоко необходимо тщательно изучить упаковку. На ней должна быть следующая информация:

Наименование молока или молочной продукции.

Название и место нахождения изготовителя продукции – юридический адрес, включая страну или место происхождения продукта. Также на упаковке должно быть название организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Таможенного союза.

Товарный знак (марка) при наличии.

Масса нетто.

Состав продукта с указанием входящих в него компонентов.

Массовая доля жира, указывается в процентах.

Содержание в готовом обогащенном продукте микро- и макроэлементов, витаминов, других используемых для обогащения продукта веществ, также должно быть указание отношения количества добавленных в продукт веществ к суточной дозе их потребления и особенностей употребления продукта.

Срок годности продукции – то есть период, по истечении которого пищевой продукт считается непригодным для использования по назначению. Срок годности указывается после слов «годен до», «употребить до», «использовать до»:

Условия хранения продукта. Обязательно должны быть указаны условия хранения после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняется.

Обозначение стандарта или технического документа изготовителя, в соответствии с которым производится продукт переработки молока.

– О каких правилах нужно помнить при покупке молока?

– Правила просты:

Не приобретайте продукт, если информация о товаре не читаема или нанесена слишком мелким шрифтом.

Не покупайте молочные продукты у случайных продавцов, а только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции.

При выборе продукта всегда обращайте внимание на целостность упаковки. Если же она нарушена, товар покупать нельзя.

После того, как вы вскрыли упаковку, внимательно осмотрите внешний вид продукта, если увидите плесневение, скисание, брожение, ослизнение, заветренность, верните товар продавцу.

– Куда обращаться, если молоко оказалось не качественным? Нужен ли чек?

– Все претензии по поводу недостатков молочной продукции предъявляются только в течение срока годности. Если вы купили некачественный товар, то вы вправе:

Потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества.

Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

Потребовать возврата уплаченной за товар суммы, то есть отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом продавец не имеет право удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери товарного вида продукта или других подобных обстоятельств.

Отсутствие чека не является основанием для отказа. Если ваши требования не были удовлетворены, следует обратиться в Роспотребнадзор с копией отказа.

Источник: здоровое – питание.рф