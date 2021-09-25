В Москве начнут учить снимать голливудское кино

Александр Акопов, крупнейший российский продюсер Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В России, конечно, есть учебные заведения, готовящие кинематографистов. Первым на ум приходит ВГИК, затем Московская школа кино; некоторые еще вспомнят школу кино и телевидения «Индустрия». Но все-таки этого мало. И кинокритик, который в силу профессии вынужден постоянно смотреть российские фильмы, периодически чувствует, что с этими консерваториями что-то не так: в любом голливудском сериале уровень профессионализма, как ни крути, обычно немного другой.

Александр Акопов, крупнейший российский продюсер, считает, что это не только российская проблема: во Франции, Португалии или Аргентине образование кинематографистов поставлено не лучше. По его мнению, на свете есть только одна нормальная киношкола, и она располагается в университете Южной Калифорнии. 80 процентов самых кассовых голливудских картин — те, на которых режиссером, продюсером или автором сценария был ее выпускник. Некоторое время назад при поддержке Акопова была переведена и выпущена книга Дэвида Говарда и Эдварда Мабли «Как работают над сценарием в Южной Калифорнии». А теперь в Высшей школе экономики, одном из лучших вузов Москвы, открывается Институт киноиндустрии, и к его работе привлечен тот самый Дэвид Говард, один из крупнейших в США педагогов по сценарному мастерству.

В Сочи, на «Кинотавре» Акопов рассказал журналистам о том, как все будет устроено в этом институте. По его словам, главный порок традиционной системы кинообразования — что в киношколы приглашают сложившихся мастеров со своим почерком, которые и учат студентов снимать кино. На словах выглядит замечательно. Но условный Федерико Феллини смог бы научить снимать только такие фильмы, какие получались у него самого - «Сладкую жизнь», «Амаркорд» или «8 1/2». Он ничем не помог бы юноше или девушке, мечтающим снять фэнтези типа «Игры престолов» - просто потому, что ничего не понимал ни в драконах, ни в сериалах. С другой стороны, шоураннер «Игры престолов» Дэвид Бениофф, если станет мастером в киношколе, не объяснит студенту, как работать над романтической комедией. Увы, даже у больших кинематографистов творческая жизнь проходит в довольно узких рамках. Именно поэтому в киношколе университета Южной Калифорнии гениев к преподаванию не допускают: там изучают классическую теорию драматургии и кинопроизводства, и стараются научить студентов быть готовыми ко всему.

Точно так же собираются работать и в московском Институте киноиндустрии. Основой для всего станет практика: учащимся нужно будет писать и переписывать отдельные сцены, учиться понимать логику сценария и психологию зрителя (которого нужно прежде всего заинтересовать первым эпизодом фильма, а потом удерживать внимание, искусно развивая сюжет). Выпускник института, овладевший этим мастерством, сможет прийти в уже существующий проект (например, долгоиграющий сериал) и мгновенно включиться в него, предлагая свои идеи и развивая чужие: это и называется профессионализмом. Акопов рассчитывает, что к третьему-четвертому курсу студенты уже смогут находиться внутри индустрии и чувствовать себя там вполне свободно. И это не помешает им впредь снимать авторские фильмы, если они пожелают: речь не о том, чтобы забивать талант и свободу самовыражения, а о том, чтобы научить людей азам ремесла, точно так же, как учат основам начинающих композиторов или архитекторов.

Студенты будут поступать на универсальную специальность «кинопроизводство», и только потом, со второго курса, кто-то будет концентрироваться на режиссуре, кто-то — на продюсировании, а кто-то — на сценарном или актерском мастерстве. Именно общая теория, а не индивидуальный взгляд «мастера», будет поставлен во главу угла, и каждый преподаватель пройдет полуторагодичный курс подготовки, прежде чем заниматься со студентами.

К работе института привлекли серьезных специалистов. Заместителем директора стал Вадим Горяинов, продюсер, работавший на множестве фильмов и сериалов — от «Стиляг» до «Географ глобус пропил», от «Гостиницы «Россия» до «Ночных стражей». Еще одним заместителем директора (и академическим руководителем) станет Дмитрий Котов, сооснователь Высшей школы кино «Арка». А, например, программами по актерскому мастерству займется Светлана Ефремова — декан факультета драматического искусства в университете штата Калифорния — Фуллертон.

Стоимость обучения за год пока не разглашается. Вряд ли она будет низкой, учитывая затраты на подготовку преподавателей и привлечение иностранных специалистов. Но, в любом случае, предусмотрены и бюджетные места (а еще Александр Акопов заявил, что институт находится в поиске меценатов и спонсоров). Магистратура в институте заработает уже в этом году, а в следующем будет набран бакалавриат.

На встрече с журналистами присутствовали еще двое крупнейших российских продюсеров — Игорь Мишин и Сергей Сельянов. Последний признал, что ему периодически приходится сталкиваться в профессии с молодыми людьми, «не знающими элементарных вещей», и выразил очень искреннюю надежду, что новый вуз это положение поправит: «дело, которым там занимаются, очень хлопотливое, очень ответственное и очень благородное».