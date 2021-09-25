«Кинотавр», день шестой: «Горькая земля» для советской богемы

Актрисы Ольга Сутулова, Сабина Ахмедова и Ирина Розанова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, что «Кинотавр» перенесли с июня на сентябрь (сначала из-за пандемии, а теперь, говорят, уже окончательно), на самом деле очень здорово. Из атмосферы фестиваля наконец ушли жара и духота, неизбежные особенности сочинского климата (я девять раз побывал на «Кинотавре» в июне, и все время тут парило, как перед грозой - вот только грозы в результате не случалось). А теперь — прохлада, замечательные небо, воздух, ветер, тысячи оттенков синего и серого. Ну да, порой идет дождь и гремит-таки гром. На море постоянный легкий шторм, полностью одетые отдыхающие сидят на пляже и смирно, будто суслики, смотрят на волны. МЧС в своих смс-сообщениях предрекает смерчи и сход селевых потоков. Потоки ладно, а вот посмотреть вживую на смерч моя заветная мечта с детства — и если он наконец появится над Черным морем, это точно будет лучшее, что я видел на «Кинотавре».

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости Зимнего театра, где проходят конкурсные показы, стараются одеваться теплее. Не думайте, что тут все стараются выгуливать дорогую одежду (некоторые стараются, но чаще всего это никому не известные актрисы, пытающиеся привлечь к себе внимание). Я периодически замечаю председателя жюри Чулпан Хаматову, которая гуляет в толпе гостей в спортивных штанах и кинотавровской толстовке с рисунком а-ля Пикассо (ее в качестве подарка выдают всем гостям фестиваля). Хаматовой она необыкновенно идет. Хотя ей все идет, она очень красивая.

Актриса Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Показ конкурсных фильмов закончился в пятницу. Два последних показанных фильма — откровенно слабые, они едва ли могут претендовать на призы, но давайте уж коротко и о них.

Смотреть видеосюжет Ничья - Трейлер 1080p

Когда я впервые я приехал на «Кинотавр» в 2009-м, русские кинематографисты очень ценили так называемую чернуху (я тогда сгоряча написал про один фильм, что смотреть его так же увлекательно, как два часа рассматривать кафель в вокзальном туалете). Потом год за годом мне казалось, что обожаемая русскими кинематографистами леденящая атмосфера (с которой работать ни у кого, кроме Алексея Балабанова и Василия Сигарева, толком не получалось) перестает заполнять собой экран. Но - ура, конечно же, она еще жива, и на просмотре дебютного фильма Лены Ланских «Ничья» хотелось аплодисментами приветствовать ее, родную. Обшарпанные обои, испачканная ткань, зассанные электрички, хлещущий из прорванных водопроводных труб кипяток, мрачные аллеи парков, слякоть, холод, разваливающиеся четырехэтажные многоквартирные здания, трещины в бетоне и кирпиче, грязные чердаки, звериный оскал бытия, мразь, гниль, смерть — то есть все, с чем у некоторых режиссеров ассоциируются понятия «реализм» и «драма» - заполняют каждый кадр. Маэстро Сергей Сельянов (как раз продюсер лучших фильмов Сигарева и Балабанова) пытается вывести на орбиту еще одну звезду смерти.

Актриса Елена Захарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Героиня «Ничьей» - четырнадцатилетняя девочка, случайно родившая еще одну девочку (так получилось в результате общения с неприятным юношей, склонившим ее к сожительству). Она скрывает ребенка: о нем знает только ее мать, которая балансирует на грани деменции. Ее окружает токсичное (просто реально источающее яд) общество женщин, соседок и подруг: стоит намекнуть, что ребенок вообще существует, среди теток происходит настолько неприятное колыхание, что проще мгновенно взять свои слова назад. Бойфренд пытается заняться с ней сексом, целует ей грудь, ему в рот брызгает грудное молоко, он, отпрянув, отплевывается. А вот да, такая жизнь.

Актриса Олеся Судзиловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно еще долго перечислять отвратительные ситуации, в которые попадает героиня. Но что самое интересное, ни одной секунды ей не получается сочувствовать: она даже не выглядит живым человеком, скорее какой-то куклой (и при этом патологической идиоткой), над которой в упоении издевается режиссер.

Александр Робак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна — из совсем другой оперы: это ретро-трагикомедия, разыгранная лучшими на свете актерами из «Мастерской Петра Фоменко». Действие разворачивается в 1976 году, а герои — представители так называемой «советской богемы». Актер Олег Орлов участвует в многосерийной радиопостановке про мистера Брауна, советского шпиона в США («Меня сбросили на высоте 6000 метров над штатом Иллинойс. Я шел и повторял: тебя зовут Джозеф Браун, ты потомственный республиканец...») Конечно, ему хочется большего, и он мыкается по Москве, встречаясь с самыми разными людьми — например, писателем-алкоголиком, который внезапно сочиняет очередную и лучшую серию «Мистера Брауна», или с режиссером, который снимает военную драму «Горькая земля». Вроде все приметы времени на месте: «Клуб знаменитых капитанов» в радиоприемнике, фотография Хемингуэя на стене, импортные бархатные пиджаки, пивные ларьки. Но на месте они лишь формально: по-настоящему воссоздать атмосферу советского застоя, эпохи эстетически уникальной, у Осипьяна не получается, все время в глаза лезет фальшь, грубо состаренный на компьютере Новый Арбат и персонажи с психологией людей 2010-х годов. Это не особенно точно и не особенно смешно. И все-таки скажем спасибо замечательным Юрию Буторину, Кириллу Пирогову, Галине Тюниной, Полине и Ксении Кутеповым, Вере Строковой, Мадлен Джабраиловой, Карэну Бадалову и другим «фоменкам» - видеть их на экране всегда большая радость, пусть даже в ролях, не вполне соответствующих масштабу их талантов.

Смотреть видеосюжет Портрет незнакомца. Трейлер 2021

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