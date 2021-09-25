На Украине выложили самую большую карту страны из колбасы

Карта Украины из колбасы Фото: СОЦСЕТИ

Нынешняя Украина – страна неограниченных фантазий по укреплению международной значимости и осознания собственной исключительности. Да, в экономике дела все хуже и хуже, половина населения готова не платить коммуналку, а тарифы все растут и растут, но остается неистребимой страсть и показать миру, что украинцы могут такое, что другим народам и в голову не придет. Например, установить рекорды по варке борща, поеданию вареников или еще что-нибудь Все это, естественно, во славу Украины.

Чаще всего застрельщиками в этом непростом деле выступают сами власти. Например, на праздновании 30–летия независимости в этом году они потратили около полумиллиарда рублей (в переводе на наши деньги) на закупку гигантских государственных флагов и закупку с установкой флагштоков под них. Некоторые флагштоки почти сразу же сломались, но, главное, рекорд был зафиксирован.

А иногда это является живым творчеством масс и местных властей и напрямую связано с той самой славой Украины. Вот к примеру, швейцар львовского ресторана "Криивка" Мыкола Панченко. Еще в 2007-м году он устроился на это место и с тех пор каждого посетителя ресторана приветствовал лозунгом "Слава Украине!" С тех пор, как подсчитали дотошные эксперты пан Панченко свыше 1.2 миллиона раз прокричал этот лозунг, открывая двери. За что был внесен в национальную книгу рекордов и не по разделу "Сервис" или какое-нибудь "Обслуживание", а в разделе "Государственность".

Но настоящий украинский рекорд должен быть связан не только с патриотизмом, но и с чем-либо съедобным. И здесь у Незалежной уже появились традиции. В эти выходные возле въезда в поселок Любашевка на трассе Одесса – Киев в рамках фестиваля колбасы устроители поставили очередной рекорд – выложили самую большую карту Украины из колбасной нарезки.

Начало традиции было заложено в 2017-м году на Херсонщине. Там в рамках летнего фестиваля «Green day» из бутербродов с салом выложили 200-килограммовый герб Украины – тот самый трызуб. Правда, трызуб малость заветрился, запылился, и после дегустации участники очень скоро побежали, кто в больницу, кто в туалет – в зависимости от жадности. В общем, кроме рекорда в 200 кг. трезубца из сала, удалось установить еще один рекорд – по массовому наполнению местных сортиров в местах общего пользования.

В 2018-м традицию продолжили, но рекорд устанавливать уже не стали. В Виннице бутербродами с колбасой и салом выложили карту области. А вот в нынешнем году на Одесщине решили не рисковать попусту. Фестиваль перенесли на сентябрь, чтобы минимизировать риск отравления, сало заменили на колбасу разных сортов, а от хлеба и вовсе отказались.

Сами понимаете, сначала столько трудиться выкладывать карту страны, да еще с Крымом и Донбассом, потом съедать всю конструкцию, не щадя живота своего в прямом смысле этого слова – это вам не какой-нибудь мост строить, металлургическое производство запустить, как это на днях сделали в ДНР, или даже ту же убитую дорогу Одесса – Киев ремонтировать. Тут нужно не только упорство, но и фантазия.

Вес взят, тьфу, то есть, съеден. Ждем фиксирования нового достижения в книге национальных рекордов. Завидуйте, москали, и слава рекордам! И героям, рискующим желудочно-кишечным трактом во имя страны.