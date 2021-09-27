"Ехал на выборы Веня-холуй", специалист по возбужденному атому, британский премьер и двенадцать лучших кобылиц, ночной Зефир струит эфир, Цукерберг и Хохлов, "К вам обращаюсь я, друзья мои"

Публика назвала Венедиктова преступником Фото: Тимур ХАНОВ

Малодушные сторонники А. А. Навального стали упрекать его в том, что он со своим УГ заставил их голосовать за коммунистов, хотя это неприемлемо для либерала. А. А.Навальный мог бы объяснить им, что это была северная хитрость, но понимая бестолковость своей паствы, решил, что встречный удар будет эффективнее, и решительно осудил главного редактора "Эха Москвы": "Бывший журналист Венедиктов является преступником и за свое участие в фальсификации выборов должен оказаться на скамье подсудимых. Но главный фальсификатор - Путин. А Венедиктов -- просто его холуй среднего размера".

Решительное высказывание – "Ехал на выборы Веня-холуй" – имело понятную цель: показать всем, что в Прекрасной России Будущего (и даже настоящего) шутки плохи, и никакие прошлые заслуги не спасут от всеобщей ненависти и презрения трудящихся. Впрочем, Венедиктов оказался незлопамятен и тут же разместил новую филиппику А. А. Навального, обличающую холуйство уже руководителей IT-гигантов: "Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т. д., — честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов".

Однако вместо того, чтобы осуждать злохудожную душу Венедиктова и понимать, что так будет с каждым, публика повернула свои мысли в неожиданном направлении.

Она стала думать, как так получается, что А. А. Навальный одновременно пребывает в безысходном заточении, лишенный права на всякие сношения, и вместе с тем открыто клеймит А. А. Венедиктова в социальных сетях. Поверить, что его заточение не столь строго, граждане не могут – ведь тогда получится, что кумир врет, как сивый мерин.

Поэтому выдвинуто другое предположение. Борец в самому деле томится в каменном мешке, а от его имени в социальных сетях выступают дамы-борчихи. Называют его лондонскую соратницу М. К. Певчих. И даже некому сказать ей: "Да ты ведьма!".

Вопрос же о злоупотреблениях на выборах так и остался непроясненным. Главный аргумент в пользу злоупотребительной версии черпается из разысканий С. А. Шпилькина, сотрудника Института органической химии им. Н.Д. Зелинского. Прежде он занимался геометрическими корреляционными эффектами для возбужденных состояний атома гелия, но это было давно. Последняя его статья, посвященная возбужденным состояниям, датируется 2004 г. С тех пор Шпилькина извлекают в день выборов, и он рассказывает про ЦИК и распределение Гаусса, а затем убирают до следующих выборов.

В принципе так бывает. А. Д. Сахаров в молодости также занимался атомами гелия, а еще больше – дейтерия и трития, но затем оставил тайны атомного ядра и написал брошюру "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе". Что можно было создателю водородной бомбы, отчего же не нельзя другому физику? Так что, возможно, Б. Черкасский переулок в Москве, где находится ЦИК РФ будет в России будущего переименован в проспект Шпилькина.

Бывают случаи и обратной перемены увлечения – не только от науки к политике, но и от политики к науке. Премьер Ее Величества Борис Джонсон рассказал участникам Генассамблеи ООН, что в виду замечательных успехов британской ветроэнергетики – "Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном".

Премьер Ее Величества Борис Джонсон Фото: REUTERS

Греки изображали Борея крылатым, длинноволосым, бородатым, могучим божеством. Он мог превращаться в жеребца с темной гривой. В этом облике Борей избрал в табуне царя Эрихтония двенадцать лучших кобылиц. Все это может явить и Джонсон, разве что масть должна быть иная – не вороная, а каурая. Тогда его можно будет воспеть на манер автора песни про тачанку поэта М. И. Рудермана –

"И неслась неудержимо

С гривой рыжего коня

Грива ветра, грива дыма,

Грива бури и огня".

Начинание может получить распространение – не только Джонсон, но и спецпредставитель президента по устойчивому развитию Чубайс рапортует о колоссальных успехах ветрогенерации, достигнутых под его руководством: "Это впервые, это беспрецедентно… Мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене. Рынок в возобновляемой энергетике дал потрясающий результат".

В таком разе и Анатолия Борисовича следует переименовать в Зефира Борисовича –

"Ночной Зефир

Струит эфир (т. е. гигаваттную генерацию),

Шумит, бежит Гвадалквивир".

К несчастью, изменение имени или фамилии бывает не только почетным (типа "князь Потемкин-Тавричекий") но может быть вызвано иными обстоятеьствами, например, неблагозвучием или неполиткорректностью фамилии. Главный тренер волгоградского футбольного клуба "Ротор" Д. В. Хохлов пал жертвой Цукерберга: Facebook блокирует пользователей за упоминание тренера Хохлова из-за сходства его фамилии с пренебрежительным прозвищем наших братьев. Пока тренер не сдается и вчинил Цукербергу иск на 150 млн. руб., но если Цукерберг проявит злоупорство, Хохлову останется только взять фамилию "Украинцев".

Зато вождь Российской партии свободы и справедливости М. Л. Шевченко может взять себе историко-революционную фамилию. На эту мысль наводит его послевыборное обращение: "Дорогие граждане Российской Федерации! Братья и сёстры! (тут уместно было бы еще "К вам обращаюсь я, друзья мои"). Мы одержали явную моральную победу", - то есть набрали 0,77%.

Когда на следующих выборах друзей своих возглавит Шевченко-Сталин, моральная победа будет еще более внушительной.