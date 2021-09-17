Приложение "Навальный" удалили из App Store и Google Play

Приложение "Навальный" больше нельзя скачать в App Store и Google Play Фото: EAST NEWS

Из App Store и Google Play удалили приложение "Навальный". Американские компании Google и Apple выполнили требование Роскомнадзора, который уличил приложение в связи с запрещенной в России организацией.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из своих магазинов приложение "Навальный", которое связанно с признанной в России экстремистской и запрещенной организацией "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК)*.

В ведомстве отметили, что непринятие мер является нарушением законодательства РФ, что влечет административную ответственность, и может быть рассмотрено как вмешательство в проходящие в стране выборы.

Напомним, 4 августа вступил в силу закон о запрете двух экстремистских организаций: ФБК* и "Штабы Навального"*. Согласно новому закону за участие в запрещенных обществах гражданам грозит до двух лет колонии.

*Запрещенные в России организации. Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019