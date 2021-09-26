Джигурда устроит боксерский поединок с Милоновым, любовница Бельмондо выпустила мемуары, Лолита рассекретила пенсию Пугачевой

1 место. Янковский, Козловский и Глуховский признаны мужчинами года (слушать)

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8 место. Анна Шафран: В деструктивные течения в рунете вовлечены 5 млн аккаунтов российских подростков. Включая напавшего на Пермский университет (слушать)

9 место. Грипп после перенесённого ковида будет бить по сердцу (слушать)

10 место. Каналы друг за другом создают «убийц КВН». Но пока получается не смешно (слушать)