Анекдоты: Очень жестокий мальчик прочел Деду Морозу с табуретки всего Иосифа Бродского

- Любимая, какое колечко с бриллиантами?! Давай я тебе «коммуналку» оплачу!
* * *
Сидела сегодня на остановке, соринка попала в глаз, и я сосредоточенно терла его. Рядом стояла бабуля - божий одуван, заметила это и сочувственно произнесла:
- Не плачь, доченька. Я в твои годы еще страшней, чем ты, была, и то вышла замуж!
* * *
- Мама, я все съел!
- Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно.
* * *
- Капитан, у меня две новости.
- Начните с хорошей!
- Крыс на корабле больше нет.
* * *
Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, что убийца не зебра».
* * *
Можно ли считать женщину лекарством, если она капает на мозг 3 раза в день?
* * *
- Те трое, кто первым поздравил тебя с днем рождения, и есть настоящие друзья!
- Ага, банк, сотовая компания, госуслуги...
* * *
- Ой, мамочка, у меня воды отошли!
- Петрович, ну сколько можно, чини раковину молча
* * *
- Красная Шапочка, а вкусные ли у тебя пирожки, дай попробовать?
- Вот тебе пирожок, волк, кушай на здоровье!..
- Алло, мама, он съел! Да, хороший волк, я проверила, шкура не линяет, пара шапок получится!