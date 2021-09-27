Анекдоты: Очень жестокий мальчик прочел Деду Морозу с табуретки всего Иосифа Бродского

- Любимая, какое колечко с бриллиантами?! Давай я тебе «коммуналку» оплачу!

* * *

Сидела сегодня на остановке, соринка попала в глаз, и я сосредоточенно терла его. Рядом стояла бабуля - божий одуван, заметила это и сочувственно произнесла:

- Не плачь, доченька. Я в твои годы еще страшней, чем ты, была, и то вышла замуж!

* * *

- Мама, я все съел!

- Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно.

* * *

- Капитан, у меня две новости.

- Начните с хорошей!

- Крыс на корабле больше нет.

* * *

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, что убийца не зебра».

* * *

Можно ли считать женщину лекарством, если она капает на мозг 3 раза в день?

* * *

- Те трое, кто первым поздравил тебя с днем рождения, и есть настоящие друзья!

- Ага, банк, сотовая компания, госуслуги...

* * *

- Ой, мамочка, у меня воды отошли!

- Петрович, ну сколько можно, чини раковину молча

* * *

- Красная Шапочка, а вкусные ли у тебя пирожки, дай попробовать?

- Вот тебе пирожок, волк, кушай на здоровье!..

- Алло, мама, он съел! Да, хороший волк, я проверила, шкура не линяет, пара шапок получится!