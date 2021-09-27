Сергей Бурунов против змей и жуков

Хозяева форта Паспарту (слева) и Пасмюрай приняли Сергея как родного. Фото: Телеканал СТС

В старой крепости, затерянной в море-океане, под палящим солнцем бегают в поисках ключей несчастные участники «Форта Боярд». Новый сезон бесчеловечных издевательств над звездами стартует 27 сентября в 20.00 (СТС).

Съемки проходили летом и были сложнее, чем обычно. Дело в том, что 10 дней все приехавшие во Францию должны просидеть на карантине под бдительным присмотром местных чиновников. Ни сходить никуда, ни повеселиться.

Вести шоу на этот раз пригласили Сергея Бурунова, он сменил на этом почетном посту другого Сергея - Шнурова. На этом строится и рекламный ролик проекта. Паспарту выглядывает из-за стены и удивленно интересуется у запертого за решеткой Бурунова:

- Сережа?

- Хреножа, - остроумно парирует Бурунов.

В интервью «КП» Сергей признался, что сам, если бы ему довелось участвовать в испытаниях, больше всего боялся бы змей.

- Испытание называется «Заброшенная библиотека», - с содроганием рассказывал актер. - Участник должен заползти под деревянный ящик в старой библиотеке, заполненной змеями, и добраться до книги, в которой спрятан код от ящика с подсказкой. Бр-р-р... ужасно.

Каждый сезон испытания для участников становятся все изощреннее. И все же есть неизменные вещи. Это старец Фура со своими не самыми сложными загадками и помощник ведущего Паспарту.

- Паспарту - рок-звезда, - уверен Сергей Бурунов. - Он великолепный, очень мне помогал. Когда он видел, что мне совсем невмоготу, воду приносил, хлопал по плечу. Я же носился от одного испытания к другому. Присаживался кое-как, он мне показывает на ноги, что, мол, болят... Смотрел на меня, как грустный щенок. Мол, сочувствую, сострадаю тебе. И мне еще хуже от этого становилось. Но я ему очень благодарен, он очень хороший человек.

- Монетку из сокровищницы форта утащили на память?

- Нет, решил не растаскивать реквизит.

Кстати, о монетах. Курс «золотого Боярда» никто не знает. Выигрыш команды зависит от веса набранных «сокровищ». Их кладут на весы, и на табло появляется итоговая сумма.

По традиции последних лет деньги от телевикторины участники направляют на благотворительность.

В первом выпуске форт проверит на прочность звезд Инстаграма и ТикТока: Валю Карнавал, Никиту Шкоркина, Кирилла Колесникова, Ксению Прокофьеву и Маргариту Дьяченкову.