Для Славика единственный способ общения с мамой – улыбка

Про таких, как Славик говорят – родился для мучений

Про таких, как Славик говорят – родился для мучений. С самого рождения - по больницам, анализам, обследованиям… И, наконец, выписка домой «ненадолго, но навсегда» с диагнозом лейкодистрофия Пелицеуса-Мерцбахера — это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое, увы, не лечится. Несмотря на то, что ему два года, малыш не может глотать, сидеть, держать голову, управлять руками. Все это делают за него родители. Через стому-трубочку, торчащую в животе, вливают еду, ухаживают за ранкой, проводят все необходимые процедуры... А это очень непросто. Даже для того, чтобы выкупать Славика, нужны профессиональные навыки. Но родителям приходится справляться самим, потому что детского хосписа в их родном Краснодаре нет, и помочь им никто не может.

- Привыкнуть к тому что твой ребенок «паллиативный», то есть никогда не поправится, невозможно – явно борясь со слезами рассказывает мама. – Ужасно, когда нет выхода, когда ничем не можешь помочь; когда даже обнимать сынишку страшно, потому что у него рана в животе, из которой торчит трубка; кто-то со стороны может равнодушно припечатать: «Растение! Какой смысл мучиться?» Мы не знаем, почему судьба так поступила с нами и просто стараемся смириться. Но знаете, недавно даже мы получили маленькую награду – вопреки всем прогнозам, Славик научился улыбаться! Медики, которые навещают нас, поначалу даже не поверили… Но Слава реагирует на нежные поглаживания и слова любви, которые мы ему говорим. Он не может говорить, но он замирает, слушает и улыбается. Безусловно, это так мало по стравнению с достижениями здоровых детей. Но это бесценно, потому что доказывает, что все наши старания не зря!

Конечно, не зря. Если бы не родители, всю свою коротенькую жизнь Слава провел бы в аду, полном боли и кромешной бессмысленности. А так он любимых ребенок, хоть и больной. Вот только для того, чтобы ухаживать за таким тяжелым малышом, родителям пришлось уйти с работы. А уход стоит недешево. Славе постоянно требуется специальное питание, расходные материалы к гастростоме, медицинские приборы и средства гигиены, а денег в семье совсем нет. Неизвестно, сколько еще продлится такая нужда, но для того, чтобы жизнь этой и так ударенной горем семьи была полегче, им прямо сейчас необходима поддержка. Пожалуйста, помогите собрать 193 683 рубля на новую гастростому (старую пора менять) и специальное кресло для купания ребенка.

Все вопросы на тему помощи, (в том числе и как передать средства лично семье в руки), вы можете задать по телефону: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

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