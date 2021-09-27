Электроэнергетика: глобальные вызовы и возможности

13-15 октября в Москве в ЦВЗ «Манеж» состоится Международный форум «Российская энергетическая неделя»

Глобальные вызовы и возможности электроэнергетики обсудят на Международном форуме «Российская энергетическая неделя», который состоится в Москве 13–15 октября 2021 года в ЦВЗ «Манеж».

В 2016 году 196 Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в том числе Российская Федерация, приняли Парижское соглашение по климату, призванное дать стимул государствам всего мира сократить выбросы парниковых газов и тем самым внести вклад в снижение средней температуры на планете. Сегодня мир уже приступил к его практической реализации. Многие страны заявили цели достижения углеродной нейтральности, на пути к которым ускоренными темпами развивают рынок новых энергетических технологий, электротранспорта, возобновляемой энергетики. Только за 2020 год по всему миру введено в эксплуатацию порядка 280 ГВт ветровых и солнечных станций. К 2030 году годовые вводы мощностей ВИЭ могут достигнуть уже около 1000 ГВт.

Россия поддерживает глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Уже сегодня более 80% выработки электроэнергии в стране осуществляется на источниках с низкими удельными выбросами парниковых газов – ГЭС, АЭС, парогазовых установках, а также применяется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии. Однако доля солнечной и ветровой генерации в электроэнергетическом балансе страны все еще очень низка, и в том числе за счет этого потенциал дальнейшего снижения углеродоемкости российской электроэнергетики обладает большими перспективами.

«Мы принимаем во внимание глобальный тренд энергоперехода при определении стратегических приоритетов государственной экологической и энергетической политики. Вместе с решением климатических задач необходимо помнить, что приоритет – это бесперебойное обеспечение экономики и населения доступными энергоресурсами. Энергобаланс страны уже сейчас можно назвать достаточно „зеленым“: существенную долю занимает производство электроэнергии с использованием объектов гидрогенерации, атомной энергетики и на основе природного газа», – подчеркнул министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

На сессии участники обсудят, какова углеродоемкость российской электроэнергетики в сравнении с европейской, каких масштабов достигнет сектор ВИЭ в России и в мире в перспективе до 2050 года, какими возможностями обладают ГЭС для решения задач снижения выбросов парниковых газов, а также каковы дальнейшие перспективы атомной энергетики.

Организаторы Российской энергетической недели–2021 - Министерство энергетики РФ, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.