Сергей Шойгу будет отвечать за развитие Восточной Сибири, Сергей Лавров — за международное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами списка «Единой России» отметил, что первая пятерка списка будут и дальше отстаивать интересы избирателей.

Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600 кандидатов. Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Сергей Шойгу — возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению. Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи. И будет прямо координировать это направление в Государственной Думе», — отметил Владимир Путин.

По словам президента России, в теме международной сотрудничества предстоит много сделать. «Имею ввиду, совершенствование эмиграционной политике и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Вот здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигать в этом направлении», — указал президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и народная программа партии были полностью выполнены.

«Знаю, что вы сами тоже будете отстаивать интересы своих избирателей по-разному на разных местах. Но все будете так или иначе работать на активе в представительных органах самой партии, работать над реализацией программы, которую справедливо называют народной. Так как она сформирована на основе граждан нашей страны», — заключил он.

Напомним, «Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.