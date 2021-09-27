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Политика27 сентября 2021 16:40

Сергей Шойгу будет отвечать за развитие Восточной Сибири, Сергей Лавров — за международное сотрудничество

Лидеры предвыборного списка «»Единой России» возглавят партийные комиссии
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами списка «Единой России» отметил, что первая пятерка списка будут и дальше отстаивать интересы избирателей.

Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600 кандидатов. Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Сергей Шойгу — возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению. Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи. И будет прямо координировать это направление в Государственной Думе», — отметил Владимир Путин.

По словам президента России, в теме международной сотрудничества предстоит много сделать. «Имею ввиду, совершенствование эмиграционной политике и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Вот здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигать в этом направлении»,указал президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и народная программа партии были полностью выполнены.

«Знаю, что вы сами тоже будете отстаивать интересы своих избирателей по-разному на разных местах. Но все будете так или иначе работать на активе в представительных органах самой партии, работать над реализацией программы, которую справедливо называют народной. Так как она сформирована на основе граждан нашей страны»,заключил он.

Напомним, «Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.

Политика: ВЫБОРЫ