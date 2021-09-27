Ленинградская область стала лидером России по исполнению нацпроекта «Здравоохранение»

Ленинградская область вышла на первое место в общероссийском рейтинге по исполнению нацпроекта «Здравоохранение». Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область стала общероссийским лидером по исполнению нацпроекта «Здравоохранение». Регион вышел на первое место в национальном рейтинге, оценивающем достижения всех субъектов РФ в сфере медицины. Результаты рейтинга стали известны 27 сентября на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта «Здравоохранение».

Ленинградская область активно строит и реконструирует поликлиники и больницы, закупает оборудование для первичного звена и для региональных высокотехнологичных стационаров. По словам губернатора Александра Дрозденко, даже в пандемию регион не прекращал работать над исполнением нацпроекта. Открывая ковидные госпитали и переобучая врачей для работы в «красных зонах», правительство Ленобласти одновременно решало стратегические задачи по модернизации других сфер здравоохранения.

- Несмотря на пандемию, Ленинградская область ни на день не приостанавливала реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как ковид, помогает только прочная база и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка в сфере медицины у нас не была остановлена, и все закупки оборудования, техники, санитарного транспорта - продолжались, - прокомментировал Александр Дрозденко итоги рейтинга. - Наш регион сохраняет высокий охват по коронарному шунтированию пациентов, держит марку по оснащению отделений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поставляет самое современное высокотехнологичное оборудование в стационары, использует 67 передвижных медицинских комплексов. Мы одни из первых начали использование санитарной авиации и продолжаем это делать, у нас высокая цифровая зрелость. По оценке всех параметров исполнения нацпроекта мы оказались на первом месте это закономерный результат.

Даже в пандемию регион не прекращал строить и ремонтировать учреждения здравоохранения, а также закупать новое оборудование для врачей. Фото: пресс-служба правительства региона.​

В состав нацпроекта «Здравоохранение» входит восемь федеральных проектов. В их числе - «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». При составлении национального рейтинга оценивалась степень реализации каждого из них, и по сумме показателей региону присваивалось определенное место в списке.

Нацпроект «Здравоохранение» и президентская программа модернизации первичного звена помогают оснащать новым дорогостоящим оборудованием не только крупные областные клиники, но и районные поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. У жителей региона есть возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего района. Недавно, например, новыми рентгенами для флюорографии легких оснастили амбулаторные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Лужской и Кингисеппской больниц. Техника была закуплена в рамках программы модернизации первичного звена. По Ломоносовскому району с начала учебного года курсирует передвижной флюорограф, в котором проходят обследование ученики старших классов. А в операционных областного онкологического диспансера появились «умные» аппараты ИВЛ с возможностью неинвазивной респираторной поддержки. В регионе активно развивается санитарная авиация: только за последние полгода было совершено 279 вылетов, эвакуировано 276 пациентов, в том числе 20 детей и 11 беременных женщин. Многим из них летчики и врачи мобильных бригад помогли спасти жизнь.