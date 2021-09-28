Сергей Малоземов рассказал, как мы каждый день сами убиваем свой иммунитет

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Телекомпания НТВ и издательство ЭКСМО выпустили книгу известного телеведущего, просветителя и популяризатора научных знаний Сергея Малоземова «Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают». В этой книге телеведущий затрагивает несколько актуальных тем. Но если сказать совсем коротко, то автор, врач по образованию, доступным языком объясняет, как устроен и работает наш иммунитет. И в том числе, как мы сами можем на него влиять. Именно об этом мы решили поговорить с Сергеем Малоземовым.

- Сергей, в своей книге вы пишите, что мы можем сами влиять на свой иммунитет как в положительную, так и в отрицательную строну.

- К сожалению, на свой иммунитет мы влияем куда чаще в отрицательную сторону.

- Как же это так?

- Иммунитет это нечто магическое, настоящий компьютер внутри нас, работой которого я не устаю удивляться. И в книге постарался выразить свое восхищение по поводу того как удивительно работает эта система. По сути, это же чудо что всем нам удается выживать, хотя нас окружает невероятное количество бактерий, вирусов, паразитов. И иммунной системе мы должны сказать спасибо за то, что она не просто нас оберегает от всех вторжений, но и поддерживает мирное сосуществование с очень нужными и полезными бактериями, грибками, вирусами, которые живут у нас в кишечники. Наша иммунная система работает удивительно эффективно, а все вмешательства в ее работу, которые мы осуществляем оказываются в основном отрицательными.

Телеведущий Сергей Малоземов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вот тут можно поподробнее?

- Очень часто мы вредим своему иммунитету неправильным питанием. Когда мы слишком сильном налегаем на богатые сахаром продукты, которых, как показывает статистика, в рационе россиян очень много, плюс мучное, жареное, обилие мясных и калорийных продуктов при недостатке овощей и фруктов отрицательным образом сказывается на состоянии кишечной микрофлоры, которая очень важна для нашего иммунитета. В последние годы появилось большое количество исследований, доказывающих, что значительной счастью своего иммунитета мы обязаны этим бактериям. Они взаимодействуют с разбросанной по кишечнику иммунной тканью и в значительной степени влияют на ее работу.

Кстати, в перерывах между едой происходит самоочищение клеток иммунной системы и ее перезагрузка. Именно поэтому эталоном здорового питания в том числе и для иммунитета в том числе является трехразовое питание, то есть завтрак, обед и ужин. И это, оказывается, тоже влияет на то насколько мы защищены о инфекций, а когда мы сбиваемся с этого ритма и начинаем кусочничать, наносим себе вред.

Режим дня и продолжительность сна также имеет значение для иммунитета. Поскольку когда мы спим недостаточно, также вредим своему иммунитету. Дело в том, что что во сне происходит важный процесс перезагрузки нашей иммунной системы. Ученые поставили такой опыт. Группу мышей лишали сна в течение продолжительного периода. И они умирали от инфекции, вызванной их собственными внутренними бактериями, то есть у них преставала работать иммунная система как при СПИД.

Еще мы вредим своему иммунитету, когда принимаем различные иммуномодуляторы, иммуностимуляторы и так далее. Это очень популярная группа препаратов, которую у нас многие применяют для самолечения, поэтому такие средства активно рекламируются. В то время как в Европе и Америке подобной рекламы вы нигде не увидите. Помню, я как-то беседовал на эту тему с итальянскими врачами и когда они узнали, что в России такие средства постоянно покупают в аптеках, были поражены.

- А чем же эти препараты так плохи?

- Они способны помочь чуть быстрее выздороветь, но в долгосрочной перспективе применение таких лекарств негативно отражается на способности нашего организма самому защищаться. Особенно вредно их применение для детей. В книге я рассказываю про одну пациентку, которая буквально подорвала иммунитет своему ребенку тем, что слишком активно давала ему в раннем возрасте вот эти капельки с интерферонами. Поначалу он выздоравливал быстрее других детей, но в последствии не вылезал из больниц. Ему потребовались меры очень интенсивной терапии.

Также для нашего иммунитета очень вреден стресс , особенно хронический, загоняемый внутрь себя. Есть ряд серьезных исследований доказывающих, что хронический стресс вызывает у нас в организме циркуляцию гормонов, которые способствуют воспалительным процессам. Как говорят в современной медицине, возникает низкоуровневое воспаление, которое проявляется не как обычное воспаление в виде покраснения и нагноения, а в крови повышается уровень определенных веществ, способствующих возникновению очагов воспаления.

Еще мы можем повредить иммунитету своих детей, если слишком дезинфицируем все вокруг них, слишком оберегаем их от грязи прежде всего сельскохозяйственного происхождения , от животных и так далее. Тем самым мы не даем в достаточной степени тренироваться их иммунитету. И как показывают научные исследования , это чревато развитием аллергии, поскольку не занятая делом наша иммунная система обращается на сам организм. По этой же самой причине сейчас во всем большое распространение самых разных аутоиммунных заболеваний.

- Как же много, оказывается, отрицательных факторов. Как же мы можем помочь своему иммунитету?

- Делать все наоборот. То есть правильно питаться, соблюдать режим дня, не использовать иммуномодуляторы. Детей окружать животными. То есть собака или кошка в квартире - очень хорошо для детского иммунитета. А еще прогулки в парках, поездки на фермы в деревню тоже хорошо укрепляют иммунитет. Так что мы сами ответственны за состояние своего иммунитета. И у нас есть возможность его либо укрепить, либо разрушить.

- Полезно ли для детского иммунитета закаливание?

- Если в разумных пределах, то да, очень полезно. Оно тренирует так называемый не специфический иммунитет, который формирует нашу броню. Она, конечно, не защитит от специфических болезней вроде коронавируса или кори, против которых нужны специальные вакцины, но от большого количества простудных инфекций спасет. Закаливание детей очень важно. Например, я очень рад, в что у меня дети с раннего возраста привыкли ходить босяком по холодному полу, даже по плитке. А я так не могу, хожу только в тапочках, а они свободно бегают босяком и болеют простудой реже меня.

- Действительно ли спорт помогает укреплению иммунитета и каким образом?

- Спорт имеет биохимическое влияние на наш организм. Помимо того, что физические нагрузки заставляют циркулировать кровь по всему телу и тем самым улучшает состояние здоровья по всем фронтам, в последнее время были выделены особые вещества, которые поступают в кровь при интенсивной работе мышц. Сейчас в одном из американских университетов ведутся работы, связанные с превращением этих веществ в таблетку , которая сможет отчасти заменить спорт. Это поможет улучшить период активной жизни у пожилых людей и улучшит их иммунитет .

Какое-то время считалось, что интенсивные физические нагрузки вредны для здоровья, потому что в крови у спортсменов после тренировок обнаруживалось пониженное содержание лейкоцитов. Не так давно ученые выяснили, что лейкоциты у спортсменов просто уходят в мышцы, которые работают интенсивно. Поскольку иммунная система решает, что там что-то не порядке. И это служит дополнительной тренировкой для иммунитета , поэтому спорт очень полезен, он укрепляет иммунитет изнутри.

- Хотя существует мнение, что у спортсменов иммунитет проседает.

- Это не так. Точнее, так может быть только у тех, кто совершенно безумной нагрузкой перенапрягает свой организм. Да и то мы видим, что у теннисистов или пловцов высших достижений все в порядке со здоровьем.

- Также вы пишете, что сами пьёте витамин D и цинк, а это зачем?

- При дефиците витамина D иммунитет начинает работать плохо, поскольку страдают многие его звенья. Меня очень впечатлило сопоставление карты распространенности тяжелых случаев каронавирусной инфекции с картой дефицита витамина D. Такой анализ провели в Великобритании и установили взаимосвязь между нехваткой витамина D и слабым иммунитетом. А мы с вами живем в таком регионе, где мало солнца и в рационе не достаточно рыбы, поэтому я убежден, что всем россиянам обязательно следует принимать витамин D. А цинк подстегивает противопростудный иммунитет и если я ощущаю какие-то легкие простудные симптомы, то обязательно добавляю к другим средствам капсулу цинка в день. Для противопростудного иммунитета цинк оказывается даже важней чем витамин С. Только следует помнить, что безопасно его принимать можно только очень короткими курсами.

- Как вы считаете, надо ли всем пить витамины зимой и осенью или делать это стоит только по назначению врача?

- Если вы считаете, что у вас очень хороший и сбалансированный рацион, то в этом необходимости нет. Лично я стараюсь питаться именно так и не пью курсами поливитамины. А не так давно во время съемок сюжета на эту тему делал развернутый комплексный анализ, и выяснилось, что меня в организме нет нехватки никаких витаминов, но исследования Института питания показывают, что у большинства россиян это не так. И поэтому пропить весной и осенью курс поливитаминов будет полезно.

- Лучше сходить в поликлинику, чтобы вам что-то назначали или можно купить понравившийся курс наобум?

- Если нет тяжелых хронических заболеваний, при которых любой прием подобных средств надо согласовывать со врачом, тогда можно обойтись без лишнего посещения поликлиники. Витамины потому и отпускаются без рецепта, что полезные вещества, содержащиеся в них, находятся в такой концентрации, которая точно не способна навредить. Хотя периодически ходить в поликлинику и интересоваться состоянием своего здоровья, делая диспансеризацию, это полезная привычка. Лично я каждый год не желею денег и времени, посещаю коммерческую клинику и делаю так называемый чек ап, то есть обследование всех основных систем организма.

- В книге также вы пишите об отсутствии пользы от народной медицины и различных ее средств, всяких оленьих рогов, жуков, кореньев и так далее. Но ведь это же традиции, проверенные веками.

- Тут весь вопрос в том, доказано ли научно действие того или иного средства. К сожалению, народная медицина страдает тем, что про нее сложно сказать что-то определенное. Ученым нужно взять две группы людей с одним и тем же заболеванием, а затем посмотреть как будет отличаться состояние группы, которая принимала это средство от той, которая его не принимала. Но все подобные попытки проверить таким образом эффект народной медицины проваливались. И наоборот есть много свидетельств того, что люди, занимавшиеся подобного рода самолечением, часто попадают к врачам в запущенном состоянии.

- Подождите, а как же многочисленные долгожители, живущие в различных горах и селах, не посещающие враче и пользующиеся только древними, народными рецептами.

- Кавказское долгожительство во многом является мифом. Недавнее исследование социологов из РАН показало, что особенно долгая продолжительность жизни там зачастую объяснятся банальными приписками. Что же касается деревенских жителей, там могут работать такие факторы как меньший стресс, питание, ориентированное на растительные продукты. Недаром наши предки были почти вегетарианцами, питались разными, кашами квашеной капустой и так далее. В деревнях в тоже время очень страдают от инфекционных болезней, так что там есть свои проблемы. В России в последнее время долгожительство, как ни странно, становится все более распространено в таких крупных городах как Москва. Потому что там хороший уровень медицины, более полноценное питание, а также о много людей творческих профессий, которые активны и в старости. А в мире в страны с большим количеством долгожителей выбиваются Испания и Южная Корея , которые сделали рывок за счет современной качественной медицины и системной поддержки пожилых людей. Для которых придуманы разные активности физические, эмоциональные и социальные. И все это работает и показывает прекрасные результаты

- А если вернуться к разговору о народной медицине, которая, по вашим словам, доверия не вызывает, и не может усилить иммунитет. А как же тогда все эти рецепты с медом, имбирем и прочими «природными иммуномодуляторами»? Ведь они же действуют.

- Эти средства не стоит рассматривать как иммуномодуляторы, а скорее как антисептические местные средства. Например, главными действующими веществами имбиря являются гингеролы, которые никак не вмешиваются в работу систему иммунитета. Они провоцируют согревание организма, что способствует убийству вирусов и оказывает местный антибактериальный противовирусный эффект. Точно также действуют и фитонциды из лука и чеснока Употреблять в пищу это все в умеренных количествах при простуде, конечно, полезно, но не потому эти вещества и являются иммуностимуляторами, просто они сами способны оказывать небольшое сопротивление вирусам и бактериям. Например, я люблю имбирные цукаты, всегда ношу их с собой. И если ощущаю какие-то симптомы простуды, то съедаю несколько штук. Они меня согревают иногда даже останавливают развитие болезни.

- То есть они обладают лекарственным свойством?

- Точнее сказать, что у них есть легкий лечебный эффект.

- Вы говорите что положительные эмоции и физкультура полезны для иммунитета. А если взять секс, то это одновременно яркие эмоции и физкультура. Получается, что занятия сексом полезны для иммунитета?

- Да, полезны в высшей степени. Не так давно вышло исследование, получившее издевательскую шнобелевскую премию. В этой работе изучалось носовое дыхание до и после соития. И оказалось, что качество носового дыхания при насморке после секса улучшается. Я знаю и другие исследования, которые подтверждают, что сексуальная активность способствует выделению в организме биологически активных веществ, которые позитивно влияют в том числе и на иммунитет. Думаю никакой доктор не запретит таким способом вам приводить свой иммунитет к идеально возможному состоянию.