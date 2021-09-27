Павел Крашенинников: СМИ запутались! Губернаторы останутся губернаторами. А старый Закон в заплатках мы заменим

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Алло! Павел Владимирович, это твоя любимая программа «Коридоры власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда». Еще с прошлой недели мы пытаемся тебя поздравить с тем, что ты остался верен своим избирателям и журналистам, которые любят с тобой работать. (Крашенинников, судя по всему, остается в Госдуме в прежней должности.)

- Спасибо большое. Для меня это - большая честь.

- Закон (или проект закона) по губернаторам, - он всех взбудоражил. В чем состоит главная цель нового проекта, одним из авторов которого ты являешься?

- Сразу замечу, что этот закон - не только о губернаторах. Он - о всей власти в субъектах Федерации, скажем так - об основе власти.

После того, как внесли поправки в Конституцию, и были приняты новые Законы - о правительстве, о Госсовете, о Конституционном суде... Дошла очередь и до Закона, который определяет и регулирует принципы власти в субъектах. (То есть, в регионах. - А.Г.) А документ этот - настолько старый, он весь - в заплатках. И вот - в таком, не очень хорошем, виде такой документ не может адекватно регулировать работу разных уровней власти на местах, отношения между ними...

- Что, прямо - заплатки на законе?

- Конечно! Поправки, поправки, поправки... И - в определении компетенций, и - в том, что касается полномочий и так далее.

Поэтому, конечно, надо было формулировать и принимать новый закон на этот счёт...

Причем - он касается всех органов власти. Это и губернаторы (исполнительная власть), и Законодательные собрания, и правительства регионов.

- Постойте! Но вы же вроде как отменяете такую должность как губернатор? Теперь во всех областях и республиках будет только глава!

- Откуда ты это взял!

- Так пишут же!

- По поводу «главы» - «повсеместно и вездесущего» - я тоже читал разные спекуляции.

- И что же там не так, Павел Владимирович?

- Да, в нашем проекте есть такое определение - глава, то есть - руководитель. Но он может...

- По-прежнему?

- Да! ... называться губернатором, может - мэром, но он все равно глава субъекта. Так же и в местных парламентах.

Вот взять Законодательное собрание, это представительный и законодательный орган. Он может называться Думой или Госсоветом как угодно, но все равно, как был Законодательным собранием со своими функциями, так и остается.

Так что, эти инсинуации по поводу того, что будут изменять название, губернаторов теперь «не будет»… Слушайте, это значит, люди не прочитали то, что «внутри» проекта прописано.

Может быть, прочитали информацию только в интернете, а там - да, были достаточно громкие заголовки. Привлечь внимание – это все понятно.

- А как на самом деле?

- Но реально в проекте нового Закона говорится о полномочиях - губернаторских (либо главы или высшего должностного лица. ) Они - достаточно широкие, включая то, что губернатор например, может возглавить правительство своего субъекта, может не возглавлять, может поставить председателя правительства, это его право.

Но, в принципе, основная часть забот - по защите прав населения, по поводу экономики - законом будет возложена на него, и именно население сможет его избирать.

- А по срокам - как?

- В разное время были разные сроки избрания губернаторов (глав регионов). Мы здесь посмотрели последние тенденции, и все-таки унифицировали эту норму - что 5 лет будет.

- Губернаторский срок.

- Да.

- Я так понял, вы не станете должность губернатора упразднять. Если хотят, то пусть…

- Конечно, нет. Мы не покушаемся - ни в коей мере - на статус губернатора, это достаточно важная фигура, здесь важные полномочия. Основная часть губернаторов добросовестно выполняет свои обязанности...

- Простым людям какая польза от этого закона?

- В данном законодательном акте особо подчеркивается, что приоритетным - в работе того же губернатора - является соблюдение прав и законных интересов граждан.

И - чтобы они ни в коем случае не нарушались, а весь механизм публичной власти слаженно работал именно для людей. Чтобы вовремя выплачивалась зарплата бюджетникам, собирались налоги, а пенсии не задерживались.

Знаете, самая большая часть этого проекта связана с полномочиями, с финансовым их обеспечением. Мне кажется, раздел тоже важный, может быть, неброский, но он - именно такой, рабочий, который позволяет функционировать вот этим шестеренкам административным - в пользу народа.

- И когда заработает новый Закон? Когда вы его собираетесь принять?

- Я надеюсь, что - в осеннюю сессию, а она начнётся уже в октябре. Думаю, до конца года мы Закон примем. У нас осенняя сессия захватывает и декабрь.

- И это будет, по сути, один из первых законов, который должен принять новый состав Госдумы?

- Да.

Все знают, что в осеннюю сессию самый главный Закон – это бюджет. Вместе с бюджетом, вместе с другими актами мы будем этот принимать - для местной власти. И, кстати говоря, то же выполнение бюджета с помощью этого закона будет более слаженным и четким. Потому что там, например, предусмотрены такие «мелочи», как право назначать руководителя финансового органа субъекта - определена процедура, указано, какие деньги и в каких случаях передаются. Это все важно.

- Спасибо тебе огромное, Павел Владимирович.

- Александр, спасибо тебе и слушателям Радио «Комсомольская правда» - за интерес к нашей работе.

- Удачи!