Премьеру фильма о летчике Олеге Пешкове в Сирии перенесли на месяц

Картина основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии

В России фильм "Небо" выйдет в прокат с 18 ноября (ранее планировали на 7 октября). А вот в Сирии, на авиабазе "Хмеймим" премьера состоится 24 ноября - в день гибели пилота.

- Как ранее рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, художественный фильм "Небо" основан на реальных событиях и продемонстрирует вклад Вооруженных сил России в борьбу с террористами в Сирии, - напомнили в Минобороны России.

Картина основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Минобороны России, в том числе в Национальном центре обороной РФ, Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии. Фильм снят кинокомпанией "Триикс медиа" совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1".

СПРАВКА "КП"

Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.