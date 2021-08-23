Путину подарят премьеру фильма о герое-летчике Олеге Пешкове

Премьера фильма "Небо" состоится в день рождения Путина. Фото: REUTERS

В Подмосковной Кубинке, гостям парка "Патриот" и участникам форума "Армия" показали трейлер фильма "Небо" о российских летчиках в Сирии.

- Презентация трейлера художественного фильма "Небо", который выйдет в прокат в день рождения президента России Владимира Путина, прошла на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Трейлер демонтируется на всех экранах форума и на центральном экране главного выставочного павильона Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", - сообщили в Минобороны России.

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо" основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Съемки проходили на реальных объектах Министерства обороны России, в том числе в Национальном центре обороной страны, Липецком авиацентре и авиабазе Хмеймим в Сирии.

- Художественная картина снята совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1". Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия, - рассказала ранее "КП" гендиректор кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо" основан на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

По ее словам в центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов) - он собирательный образ офицера Сил специальных операций Минобороны России. По словам Юрченко, хоть фильм и не автобиографичен, история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.

- Сейчас государством уделяется огромное внимание сохранению исторической памяти о подвигах советских воинов, совершенных в период Великой Отечественной Войны. Проводятся различные акции, культурные мероприятия и вахты Памяти, снимаются фильмы - я считаю, что это очень правильная работа, которая позволяет сохранять память о наших героях. Но хочется напомнить зрителю, что мир, который отстояли наши деды, сегодня, как и прежде, нуждается в защите. И сейчас, в достаточно благополучное время, кто-то ради нашего спокойствия и защиты мирной жизни действует, как настоящие герои, порою жертвуя своими жизнями, - отметила Юрченко.

Картину сняли вовремя: кинофильмы о Великой Отечественной войне, снятые сразу до конца 60-х годов зрители смотрят с удовольствием и сегодня. А все потому, что в них снимались современники, а порой и участники той страшной войны.

Напомним, бюст Герою России Олегу Пешкову на базе Хмеймим стал третьим в ряду с памятниками двум другим пилотам, погибшим в ходе операции в арабской республике.

На авиабазе также установлены памятники вертолетчику Ряфагатю Хабибулину, погибшему в 2016 году при освобождении Пальмиры от боевиков, и пилоту самолета-штурмовика Су-25СМ Роману Филипову, сбитому террористами над сирийской провинцией Идлиб.

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