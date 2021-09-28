Геннадий Зюганов: Рыжков прожил могучую жизнь и сейчас - программу нам помогал готовить

Геннадий Зюганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Алло, Геннадий Андреевич! Извините, что так рано. (Было 7 утра.)

- Ничего. Я в 5 встаю.

- Сегодня день рождения Николая Ивановича Рыжкова.

- 91 год ему, да.

- 92.

- Ну, поздравляем Николая Ивановича с огромным удовольствием.

- Вы будете ему звонить или поедете?

- Позвоню. Он прожил, конечно, могучую жизнь.

Я был у него на Уралмаше, когда он работал там директором - это завод заводов, в принципе.

Мы вместе в Думе плотно работали, у нас три фракции было - аграрная, Компартия и народовластие. Этот тройственный союз много делал для того, чтобы вытащить страну из кризиса.

Мы вместе тогда трудились, когда Примаков, Маслюков и Геращенко сформировали правительство национального спасения после дефолта. Николай Иванович очень опытный человек. После тяжелой аварии на Саяно-Шушенской ГЭС я его просил, и они вместе с Маслюковым проверяли, и потом мы готовили большой доклад. Я потом направил эти материалы правительству и президенту, потому что станции были брошены, инженерные службы сокращены. А восторжествовали там финансисты, жулики и воры - чуть не утопили целый город.

В общем, у Николая Ивановича много настоящих заслуг.

Давайте ему пожелаем здоровья, успехов.

- А вы давно Рыжкова видели?

- Нет, в последнее время не видел. Ну, тут ковидные всякие мероприятия… А потом - я же ещё в ходе выборной кампании в Госдуму 115 встреч провел, так что…

- А вот вы когда Николаю Ивановичу звоните, о чем разговариваете?

- Ну, как всегда, - как жизнь, как дела, как настроение, как здоровье? Ну, и делимся планами.

Он активно нас поддерживает и сегодня, вот участвовал в подготовке нашей программы. Так что, и мы тоже - трудимся, трудимся.

- А чем Рыжков сейчас занимается? Он с кем живет? С дочерью, по-моему, на даче?

- Ну, личная жизнь… он вам расскажет - с кем и как живет. Достойно. Любит читать - у него богатая библиотека. Он так - системно мыслит. Выдержка, конечно, такая - позавидуешь выдержке. Николай Иванович, когда ещё в Думе работал (а мы иногда с Харитоновым горячились), нам говорил: ребята, горячность в таких делах (речь о политике) не помогает, сидите, думайте, объединяйтесь, сплачивайтесь.

- Я с ним в «Комсомолке» делал большое интервью, еще когда он был моложе - на 80 летие. Вы от Гамова передайте ему привет и поздравление, ладно?

- Конечно. От тебя он примет - с удовольствием.

- Удачи!

- Пока...