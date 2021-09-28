На Навального и его «команды» заведено дело о создании экстремистского сообщества

Алексей Навальный. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц. Сайту KP.ru намекнули, что указанный список может вырасти, так, как участие "иных лиц" будет устанавливаться в ходе следствия.

Но уже точно установлено, что не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией" (признана экстремистской и ликвидирована на территории России), с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности России создал экстремистское сообщество и руководил им.

- В указанный период времени к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов. Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций – фондов и коммерческие организации, являющиеся структурными подразделениями сообщества.

В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году создано общественное движение «Штабы Навального» для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем «Штабов Навального» являлся Волков, представляющий «Федеральный штаб» в городе Москве. В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.

В целях пропаганды преступной деятельности в сети Интернет созданы: сайт «Фонд борьбы с коррупцией»; сайт общественного движения «Штабов Навального»; собственный канал на видеохостинге «YouTube» «Алексей Навальный», а также использовались социальные сети «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и другие, - сообщает подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на "дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".

Следователи перечислили в материалах дела все мероприятия, которые организовали указанные лица в период с 2014 по 2021 гг. на территории нашей страны.

Расследованием установлено, что Навальный, Волков и Жданов размещали в сети Интернет видеоролики, в которых призывали неограниченный круг лиц осуществлять финансирование «Команды Навального» путем перечисления денежных средств и криптовалюты, другие фигуранты уголовного дела призывали к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путем проведения революции на территории России.

В ведомстве напомнили, что 4 августа выдержал апелляционные жалобы и вступил в силу закон о запрете экстремистских организаций: НО ФБК, НО "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального". Согласно закона только за участие в запрещенных обществах Навального гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство ими можно и вовсе схлопотать от 8 до 10 лет.

И это после того, как 2 февраля 2021 суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил Навальному 3,5 года условного срока "Ив Роше" на реальный. Мошенник, учитывая отбытый срок под домашним арестом, рассчитывал провести в колонии 2 лет и 6 месяцев.

Но недавно СК России завело в отношении блогера Навального еще одно уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Согласно материалов следствия Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей, которые привлек его фонд в качестве пожертвований. Статья предусматривает за это наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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