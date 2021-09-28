«Никогда такого не было и вот опять»: Эксперты рассказали, почему выросли цены на нефть и газ

Наверное, очень многие в Евросоюзе теперь жалеют, что поддерживали санкции против России. Цены на газ на биржевом рынке Старого Света штурмуют все новые величины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на нефть и газ бьют рекорды. «Черное золото» стоит больше $80 за баррель впервые за последние три года. А стоимость «голубого топлива» впервые в истории превысила $1000 за тысячу кубометров. С чего вдруг такое подорожание? Что будет дальше? И как все это отразится на наших кошельках?

ПРИЗРАК ДЕФИЦИТА ГАЗА БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ

Наверное, очень многие в Евросоюзе теперь жалеют, что поддерживали санкции против России. Цены на газ на биржевом рынке Старого Света штурмуют все новые величины. Еще в начале августа за тысячу кубометров давали $500. И уже было выше нормы. А всего за полтора месяца цена выросла вдвое - до $1040.

Причин тут несколько. Во-первых, холодная зима и жаркое лето. Потребление газа и электричества для отопления и охлаждения было на максимуме весь последний год. В итоге подземные хранилища газа исчерпались. Во-вторых, в Европе в этом году «выключили» ветер. Половину лета многочисленные ветряки стояли без дела и не могли вырабатывать энергию. В-третьих, азиатские страны скупают почти весь объем сжиженного газа, которым можно было бы заместить недостачу.

- Отопительный сезон и зима все ближе, газохранилища в Европе по-прежнему недостаточно заполнены, конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями продолжается, а предложение со стороны крупнейших поставщиков, в том числе «Газпрома», недостаточно, чтобы полностью обеспечить спрос. Покупатели газа опасаются физического недостатка топлива зимой и даже в условиях сверхвысоких цен пытаются закупать газ впрок, - пояснил РИА Новости Дмитрий Маринченко, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch.

В этих условиях сверхприбыль получает наш газовый монополист. Его котировки тоже бьют рекорды. А европейские «партнеры» в таких условиях, особенно если зима снова будет холодной, могут оказаться более сговорчивыми. Как в экономических, так и в ряде политических вопросов.

- «Газпром» работает на максимум и готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными количествами. С тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе, - заявил вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ВЕТРЯКИ - ХОРОШО, А УГОЛЬ - ЛУЧШЕ

Рост цен на газ тянет за собой стоимость и других энергоносителей. Электричество в основном вырабатывают из газа, угля, воды, солнца и ветра. В большинстве крупных развитых стран есть все виды источников. Пространство для маневра небольшое, но оно есть.

- Из-за роста цен на газ европейские энергетики уже вернулись к использованию угольной генерации, но поставки в Европу угля из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднены. Кроме того, цены на уголь растут из-за высоких ставок фрахта и ограниченных мощностей транспортировки. При этом, как и в случае с газом, азиатские потребители предлагают более высокие цены на спотовые партии, что приводит к перенаправлению топлива, включая российский уголь, на восток, - говорит Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

Примечательно, что буквально в начале года угольным компаниям многие эксперты и вовсе предсказывали скорую гибель. Мол, в развитых странах активно набирает обороты движение за устойчивое развитие. А оно предполагает, что будут исчезать отрасли с самым большим углеродным следом, то есть те, что наносят максимальный вред окружающей среде. Тем не менее этим «зеленым» планам пока не сбыться.

- Никогда такого не было, и вот опять. Желание немедленно переустроить этот мир в итоге пока привело к энергокризису. То ли еще будет... - говорит Евгений Коган.

- Продолжая разговор про «перегибы на местах», стоит отметить острый дефицит автомобильного топлива в Британии. Он оправдывается нехваткой водителей бензовозов, образовавшейся в результате Brexit и пандемии коронавируса. Еще более анекдотичныйфакт - неожиданный дефицит углекислого газа для промышленных потребителей в эпоху декарбонизации. Это наносит серьезный удар по местным производителям продуктов питания и напитков, - дополняет Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

Потребление нефти растет быстрее, чем возможности производителей. Фото: REUTERS

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» - НА ПУТИ К $100 ЗА БАРРЕЛЬ

И наконец, ситуация на рынках газа и угля не могла не повлиять на ситуацию на рынке нефти. Здесь тоже наметился дисбаланс спроса и предложения. Потребление нефти растет быстрее, чем возможности производителей.

- Ралли подпитывается идеей о том, что дефицит на рынке нефти просуществует более продолжительное время. Добыча в ряде стран не может быть быстро восстановлена, чтобы удовлетворить растущий спрос. Главная причина - недоинвестирование в прошлом году, - считает Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа «Финам».

По ее словам, дополнительные проблемы со стороны предложения возникли из-за урагана Ида в Мексиканском заливе. Его последствия будут полностью устранены лишь к концу года. При этом мировой спрос на нефть активно восстанавливается на фоне снятия ограничительных мер на мобильность населения в крупных странах.

- Широко распространенное мнение о том, что мир уже прошел свой исторический пик потребления нефти, вновь теряет актуальность. «Зеленая» повестка не способна в одночасье отменить физическую потребность в традиционных энергоносителях. Это хорошо подтверждает сильный рост спотовых цен на природный газ в Европе, - говорит Виталий Манжос.

- В зимние месяцы дефицит может вырасти еще на треть в случае перехода на нефть потребителей газа, - дополняет Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».

Это подтверждают и западные эксперты. На днях глобальный инвестбанк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости нефти с $80 до $90 за баррель к концу текущего года. По прогнозам ОПЕК, к 2035 году потребление нефти и газа в мире вырастет на примерно на 20%. И лишь после этого начнет постепенно снижаться.

ЧТО БУДЕТ С РЫНКАМИ И С КУРСОМ РУБЛЯ

Пока российские рынки реагируют на рост стоимости нефти позитивно. Акции нефтяных, газовых и угольных компаний растут в цене и тянут за собой вверх биржевые индексы. Но ситуация в мире в целом негативная. Многие инвесторы ждут обвала на рынках развитых стран, в частности в США. Спусковым крючком для нового мирового кризиса может стать банкротство крупнейшего застройщика Китая - Evergrande. Если это произойдет, котировки всех ценных бумаг пойдут вниз. Впрочем, как и стоимость нефти и газа.

Для российской экономики в целом рост стоимости наших экспортных товаров только на руку. Большой объем валютной выручки, да еще и при слабом рубле, позволит бюджету выполнить все социальные обязательства. Да еще и для Фонда национального благосостояния останется.

В последнюю неделю рубль постепенно укреплялся по отношению к доллару. Сейчас за одного «американца» дают 72,5 рубля. Рост сырьевых котировок пока никак не повлиял на нашу валюту. Но если он продолжится, то рубль должен еще немного укрепиться. Правда, колебания курса сейчас минимальные. Вкладывать деньги в иностранную валюту не очень выгодно. Комиссию на обмен достигают 2%, а ставки по долларовым и евровкладам нулевые. При этом по рублевым депозитам, наоборот, можно получить до 7% годовых.

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