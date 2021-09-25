Эксперты предложили способ, как затормозить рост цен в России

Цены в магазинах резко выросли. На те же деньги можно купить значительно меньше товаров. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Российская экономика потихоньку выбирается из кризиса. Цены на нефть высокие, цены на газ и вовсе бьют рекорды. Доходы бюджета, скорее всего, превысят расходы. Но если с точки зрения макроэкономики у нас все улучшается, то простые россияне видят лишь ухудшение. В частности, покупательная способность наших зарплат снизилась. Цены в магазинах резко выросли. На те же деньги можно купить значительно меньше товаров. Официальная инфляция достигает 7% годовых. При этом продукты питания и стройматериалы подорожали сильнее.

Как считают в Минэкономразвития и Центробанке, резкий рост цен в ближайшее время закончится. Сейчас мы находимся на пике. И через какое-то время показатели пойдут вниз, как это случилось с ценами на ту же морковку.

- Относительная стабилизация цен на рынках нефти, металлов и продовольствия на приемлемых для российской экономики уровнях создает условия для снижения инфляционного давления и на российскую экономику, - говорится в квартальном докладе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По мнению экспертов, административными способами бороться с повышением цен бессмысленно. Штрафы и заморозки можно рассматривать лишь как временные меры. Той же позиции придерживаются и в ЦБ. При этом ученые считают, что еще большего эффекта можно добиться, укрепив рубль.

- Это привело бы не только к стабилизации цен, но и поддержало бы производства, использующие импортные комплектующие, а также компании, обновляющие производственные мощности с использованием иностранного технологического оборудования, - говорится в докладе.

По словам ученых, текущий курс рубля уже не столько защищает отечественных производителей, сколько тормозит развитие ключевых секторов экономики. Если сравнивать с 2019 годом, то курс доллара выше почти на 20%. И это создает дополнительное давление на цены. К внешней инфляции добавляется еще и внутренняя. В итоге цены растут еще быстрее. И сами себя разгоняют.

К слову, Центробанк уже косвенно влияет на курс рубля. Ключевая ставка за полгода поднялась с 4,25% до 6,75% годовых. Более высокий показатель способствует укреплению нашей валюты. А вот в Минфине, наоборот, делают все, чтобы оставить курс рубля низким.

- Несмотря на значительный рост доходов от внешнеэкономической деятельности, существенного укрепления курса не произошло. Прежде всего потому, что в рамках бюджетного правила Минфин выкупил практически весь рост положительного сальдо платежного баланса ($11 млрд из $12 млрд в первом полугодии 2021 года). Аналогичным образом ситуация развивается и во втором полугодии, - поясняют эксперты ИПН РАН.

Эти деньги пошли на наполнение резервов в рамках бюджетного правила (когда излишки сверхдоходов отправляются в Фонд национального благосостояния). Тем не менее это создало излишнее давление на курс. Минфин покупал доллары и тем самым укреплял американскую валюту, а не российскую. По мнению экспертов, чтобы снизить инфляцию и добиться устойчивого экономического роста, либо ЦБ, либо Минфину нужно что-то поменять в своей работе.

- Для выхода из ловушки низких темпов роста требуется использовать определенные стимулы: бюджетные либо монетарные. Мировой опыт показывает, что есть выбор из нескольких вариантов: мягкой денежно-кредитной и жесткой бюджетной политики или жесткой денежно-кредитной и мягкой бюджетной политики. А вот обеспечить устойчивое развитие при жесткой бюджетной и жесткой денежно-кредитной политике мало кому удавалось, - резюмируют ученые.

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