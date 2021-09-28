"Прости меня, или умру": в Москве мигрант чуть не бросился с крыши из-за неразделенной любви

Отказаться от роковых планов Мухамеда уговорили врачи, спасатели и полицейские

Крики мужчины, который забрался на крышу одного из двухэтажных коттеджей в посёлке Зосимова, что в Новой Москве, утром, во вторник, 28 сентября 2021, разбудили всю округу. Сначала мужчина настойчиво кричал что влюблён. Очевидцы не остались равнодушны к судьбе мужчины, назвавшегося Мухамедом, и завалили звонками экстренные службы.

В итоге у дома собрались все: полиция, МЧС, скорая.

- Прости меня, или умру! - не обращая внимания на машины с мигалками, кричал Мухамед.

К кому он обращался, выяснили чуть позже.

Мужчина работал в этом коттеджном посёлке, делал ремонт в одном из домов. У него завязались близкие отношения с хозяйкой дома, которая на несколько лет его старше. Когда женщина предложила расстаться, у него случился нервный срыв, - сообщил сайту KP.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Для пущей остроты угроз с собой на крышу Мухамед взял нож. Битый час экстренные службы уговаривали спуститься. И уговорили.

Мужчина сначала бросил вниз нож, а потом самостоятельно слез с крыши здания по пожарной лестнице. С места происшествия он был госпитализирован, - добавил источник KP.ru.

Самим Мухамедом , который сейчас находится в больнице, уже заинтересовались миграционные службы. Насколько законно он находится в России, установят в ближайшие дни.