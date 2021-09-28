Ежегодная бизнес-конференция «День бренда» пройдет 12 октября

Ключевая тема мероприятия в этом году — «Созидание будущего. Философия нового маркетинга»

Осенняя сессия конференции «День бренда» состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой программе примут участие спикеры из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как «Яндекс», МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, «Джонсон & Джонсон» и другие.

В 2021 году материальные ценности уходят на второй план. На их место приходят эмпатия и пассионарность. Маркетологи перестают относиться к человеку как просто к «консьюмеру», а прибыль измерять только в продажах.

Сегодня в формуле успешного бренда появляются новые переменные: чуткость по отношению к окружающей среде, четкое выражение позиции в социально значимых вопросах, открытость ко всему новому и умение слушать.

О том, каким будет альтернатива «обществу потребления» и как сегодня бренды ищут точки опоры для новой маркетинговой парадигмы, обсудят маркетологи и рекламщики на конференции «День Бренда 2021». Мероприятие проходит в закрытом формате.

«День Бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих компаний-производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, рекламных агентств, медиа и представителей диджитал-индустрии.

Все подробности на официальном сайте конференции: https://brandday.ru/bd2021