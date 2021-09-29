Алексей Исаев: Гитлер считал западных лидеров червяками, а Судеты - своими

Лидеры демократической Британии Чемберлен (слева) и нацистской Германии Гитлер рукопожатием скрепили раздел Чехословакии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

83 года назад лидеры «демократических» Англии и Франции, и «фашистских» Италии и Германии в Мюнхене договорились о том, что новая бойня в Европе не начнется завтра. В обмен на обещание «не воевать» Гитлер получал Судетскую область Чехословакии с преимущественно немецким населением. Британский премьер Чемберлен, вернувшись в Лондон завил, что привез мир. Но Мюнхенский сговор оказался началом войны. Где первой жертвой стала Чехословакия. А ее оружие в руках немецких нацистов обернулось в первую очередь на восток - против Советского Союза.

О том, как это было, «КП» рассказал кандидат исторических наук Алексей Исаев.

ПОБЕДА ГИТЛЕРА

- Почему самих чехов не позвали на переговоры в Мюнхен?

- Судьба Чехословакии была решена в процессе сбора того самого саммита в Мюнхене. Встреч Чемберлена и Гитлера было больше, чем одна. Ну, а известные переговоры в Мюнхене - их организовывал итальянский дуче Муссолини. В формате встречи глав ведущих европейских государств. Чехи в список приглашенных не попадали. Лидеры 4 стран договаривались, как поступать в той кризисной ситуации.

- Гитлеру было все равно, куда наступать – на восток или на запад?

- Гитлер, сам вызвав кризис, требовал его разрешения. И считал западных лидеров жалкими червяками. Полагая, что сам с ними справится, последовательно двигаясь к своей цели. И для начала присоединит к рейху судетских немцев. Это был внутриполитический шаг - объединение всех немцев в одном государстве. Началось с аншлюса Австрии. Фюрер продавал эту идею и на внешнем рынке. Глава третьего рейха не объявлял с порога, что жаждет реванша за Версаль - «продавалась» куда более съедобная идея об этнических немцах. Была карта их расселения и схема «поглощения».

- Фюрер всех переиграл?

- В немалой степени психологически. Апеллируя к страху войны. Выбор был: война здесь и сейчас или сдача союзника - Чехословакии.

- У чехов был договор о помощи?

- С Францией и СССР. Но мы могли вмешаться только при условии вмешательства французов. Это сужало поле действия для нас.

- Как чехов оповестили?

- Их поставили перед фактом. Также в Мюнхене не оказалось никого из советских представителей. Это были переговоры, исход которых не был предопределен — и они пошли по худшему пути.

- У чехов выбора не было?

- Мюнхенский сговор – это был документ, в котором прямым текстом было написано, что земли Чехословакии — Судетская область - передаются Германии. И оговаривались сроки. Чехам дали понять – у них нет возможности для маневра.

- А дальше?

- Следующим этапом стал вызов чешского премьера Милана Годжи, которого заставили превратить свою страну в протекторат Богемии и Моравии в марте 1939.

- Но у чехов была возможность сопротивляться?

- При сдаче Судет сдавалась мощная линия обороны, которая строилась в Чехословакии много лет. Там были полноценные доты, часть их них тяжелого класса. При начале войны они могли сыграть свою роль — но... были сданы. Чешская армия численно проигрывала Германии. Без союзников в противостоянии с рейхом они бы проиграли.

До конца войны чехи делали для Германии самоходки «Хетцер» (фото внизу), а в 1944-м еще и первые в мире серийные реактивные Ме-262. Фото: ru.wikipedia.org

ЧЕХИ ЛЮБЯТ НЕМЦЕВ?

- Чехи сильно помогли Рейху оружием?

- Чешские танки были заметным элементом в вермахте. При наступления на Москву в октябре 1941-го в дивизиях из состава 4-й танковой группы большинство танков были машины чешского производства. Это были не только техника, выпущенная до 1939 года. Чехи для вермахта постоянно модернизировали бронемашины. И они были задействованы во все операциях блицкрига - кроме Африки. Например, в июне 1939 был подписан договор с фабрикой ЧКД на выпуск 235 танков для германской армии.

- Сколько чехи до июня 1941-го поставили танков немцам?

- Около полутора тысяч. Средний чешский танк LT 39 к началу войны устарел, но окончательно чешские танки сошли со сцены в 1942-м. В 1941-м это была достаточно адекватная машина. Способная противостоять советским легким танкам. Чехи потом стали на том же шасси производить самоходки. И знаменитые САУ «Хетцеры» – на том же шасси и на том же самом заводе выпускались.

- Есть точные цифры?

- Если говорить о группировке, собранной против СССР (за вычетом двух резервных дивизий), то из 3332 танков на 22 июня 1941-го было 772 танка Т-38 и 35Т – 187. То есть 959. Чешскими машинами была полностью укомплектована одна танковая дивизия. А самоходок «Хетцеров» 2828 штук было выпущено. То есть почти три тысячи истребителей танков воевали на всех фронтах, и составляли основу истребителей бронтехники в пехотных дивизиях вермахта. Это был крайне неприятный противник для Красной армии.

- А всего к июню 1941-го насколько вермахт был укомплектован чешским вооружением?

- Например, грузовики французские были и чешские. До четверти всех танков – чешские , Т-38 и Т-35. Немецкий ас Отто Кариус начинал на Т-38Т. Чешские танки замыкали минский котел, Смоленский и Вяземский котлы - в составе третьей танковой группы. На Яхромский мост, самую дальнюю точку, до которой дошли немцы в битве за Москву на канале Москва-Волга - туда вышла 7-я танковая дивизия вермахта на чешских танках. Эти машины использовались в том числе в 1942-м году против злосчастного Крымского фронта.

- То есть чешское оружие било по нам на всех фронтах ?

- Они были в составе всех танковых дивизий вермахта, идущих к столице. Подольские курсанты противостояли именно чешским танкам. А Севастополь подвергался бомбардировкам именно чешскими орудиями – как раз они расшатали оборону этого города в июне 1942-го, именно из-за них имел успех железный таран армии Манштейна.

Фото: ru.wikipedia.org

ВСЕ ДЛЯ РЕЙХА?

- Германия получила от Чехии максимум?

- Немцам уже в марте 1939-го были сданы все арсеналы чешской армии. В том числе, с орудиями, произведенными еще в Первую мировую. Их немцы использовали для штурма и Ленинграда, и в Крыму. Эти орудия начинали артподготовку утром 22 июня 1941 года. Работали 12-дюймовые, 305-мм орудия. Это большой калибр, способный разрушать бетонные доты. Их было захвачено и использовано немцами 23 штуки. Плюс три 420-мм чешские мортиры. Это немало — ведь Третий Рейх вступил во Вторую мировую менее чем с сотней тяжелых орудий калибра 210-420 мм ( то есть четверть «дальнобоев» была от чехов - ред,). Чешские заводы производили и новые орудия такого калибра. Они использовались также для штурма Киева. Под Севастополем эти орудия выпустили наибольшее число снарядов из всех остальных артсистем.

- Были и противотанковые пушки?

- Да, калибром 47 мм. Их немцы использовали как противотанковые. Первый специализированный истребитель танков немцы вооружили именно чешской пушкой. В боях с французами они поражали французские тяжелые танки Б-1 бис - в решетку двигателя. Для наших КВ их, может, было и недостаточно, а французов они били.

- Немцы использовали и чешские пулеметы с автоматами?

- Чешские ручные и станковые пулеметы широко использовались в вермахте. Они были и в пехоте, и стояли на танках L-38Т .

Но меня больше всего расстраивает, что не были уничтожены чехами их старые орудия — при том не было препятствий, чтобы их взорвать.

- Но Прага ведь и с Москвой сотрудничала?

- Чехи нам оказали большое содействие до 1939-го в области порохов и артиллерийских орудий. У нас были чешского происхождения орудия 210-мм и гаубица 305-мм и горные орудия 76-мм - выпускались в СССР по чешской лицензии. И пороха нового типа. Там состав присадок был особый. Но все ноу хау чешские достались немцам. Прерванное сотрудничество было крайне неприятным по последствиям для советского ВПК.

- И чехи никак не саботировали производство вооружений для Рейха?

- Наоборот. Ударно работали. Самоходку «Хетцер» чехи сами придумали и немцам предложили. Было и такое высокотехнологичное производство, как реактивные истребители. Они собирались на территории Чехии в 1944-1945 годах.

- То есть братья-славяне до конца войны поставляли оружие рейху?

- Да. С ним сталкивались все участники коалиции - и англичане в Голландии американцы, и французы в Эльзасе, и американцы в Арденнах. На Западе все получили полной чешской ложкой за предательство в Мюнхене.