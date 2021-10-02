Президент Франции Эммануэль Макрон: Мальчик, влюбившийся в учительницу, стал новым де Голлем

Будущие супруги познакомились в 1993-м - Макрон был одноклассником дочери Брижит и ее учеником.

Самый молодой президент Франции мог не появиться на свет, если бы не чудовищная трагедия в семье Макронов. Их первенец умер при рождении. Жан-Мишель и Франсуаза, оба врачи, были убиты горем, но решили снова попытать счастье. Судьба подарила им трех малышей - Эммануэля, Лорана и Эстель.

В частной иезуитской школе в городке Амьен учителя называли Эммануэля вундеркиндом. Мальчик отдавался учебе целиком, фанател от литературы и уроков музыки. Поэтому мало кто мог подумать, что Эммануэль увлечется политикой. Он рос в семье медиков, и ему была уготована карьера врача. Но юношу одолела страсть к политике, которая передалась ему от прадеда - тот в свое время более 10 лет был мэром коммуны Сомме.

Эммануэль окончил престижный Институт политических исследований по специальности «государственная служба», изучал труды Макиавелли и Гегеля. Пару лет работал ассистентом французского философа Поля Рикёра.

Успешная сдача экзаменов в Высшей школе в Страсбурге обеспечила Макрону место в инспекции финансов. А в 2007 году он выиграл стипендию Фонда Маршалла, которая позволила ему пройти стажировку в банке Ротшильдов.

Финансовый Моцарт

Экономические таланты Макрона многие заметили быстро, поэтому скоро к нему прикрепилось прозвище Финансовый Моцарт. Уже в 2014 году его назначили министром экономики. На этом посту он прославился принятием «закона для экономического роста, активности и равенства шансов», который предусматривал либерализацию отдельных секторов экономики, в частности, работу магазинов по воскресеньям.

В 2016-м Макрон создал социал-либеральную партию «Вперед, Республика!». Она, по словам политика, «не поддерживала ни правых, ни левых, а являлась прогрессивистской». Такой же позиции Макрон придерживался и во время президентской кампании, совместив в своей программе идеи левого и правого толка. Он обещал избирателям повышение минимального оклада и рост зарплат, расширения штата учителей и полицейских и в то же время либерализацию рынка труда, отмену пенсионных льгот госслужащих и сокращение рабочих мест бюджетников.

Родившийся в семье атеистов, в 12 лет Макрон принял католичество. Фото: France 3

Сделаем Францию снова великой

На президентские выборы 2017 года Макрон шел с грандиозной целью - вернуть Франции былое величие. Он мечтал о том, чтобы Пятая республика наконец вытеснила Германию с места лидера Евросоюза. Его основным противником выступала лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур. Но сердца французов покорил страстный Макрон, ему на тот момент было всего 39 лет. Он опередил Ле Пен, получив в два раза больше голосов.

Заехав в Елисейский дворец, Макрон вознамерился войти в историю как современный Шарль де Голль, решив вести диалог на равных со всеми мировыми лидерами. Он смело критиковал США за выход из Парижского соглашения по климату, Россию - за присоединение Крыма, а Британию - за выход из Евросоюза.

Во внутренней первым делом взялся за социалку - необходимо было заставить французов работать, а не жить на государственные пособия. Такое предложение главы государства гражданам не понравилось, рейтинг Макрона пополз вниз, но ненадолго. Мера возымела успех, в скором времени даже уровень безработицы сократился.

Модельер Карл Лагерфельд говорил, что у первой леди «самые красивые ноги Парижа». Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

«Желтые жилеты» и исламисты

Когда речь заходит о президентстве Макрона, то на ум приходят две ассоциации: «желтые жилеты» и мигранты. Протесты первых прокатились по Франции осенью 2018 года. Все началось с того, что французы вышли на улицы против повышения цен на топливо и увеличения налогов. Народная поддержка молодого президента снова стала таять на глазах, опустившись до 23%.

Выступления «желтых жилетов» не давали покоя Макрону и в 2019 году. Желая усмирить активистов, президент пообещал урезать подоходный налог, добиться полной занятости, повысить пенсии, не закрывать школы и больницы. Деньги он планировал изыскивать, объявив войну неплательщикам налогов.

Что же касается мигрантов, то с ними у Макрона непростые отношения. Французский президент заявляет о себе как приверженце политики открытых дверей для мигрантов. Правда, после ряда терактов во Франции он объявил войну радикальному исламизму: выступил за ужесточение контроля за мечетями и прекращение выдачи виз имамам. Апогей борьбы наступил после того, как в пригороде Парижа был убит школьный учитель Самюэль Пати. Тогда власти решили провести чистку и депортировать часть мигрантов-мусульман.

Гибель Пати стала переломным моментом в карьере Макрона. Представители мусульманского мира обвиняли политика в том, что он не видит разницы между исламом и исламизмом. Но Макрон стоял на своем. Он выступил против того, чтобы верующие публично демонстрировали свои религиозные чувства.

«Мадам Бовари»

В отличие от сверстников Макрона в юные годы отнюдь не привлекали романы с ровесницами. Вместо этого он часами пропадал в театральной студии, где руководила мадам Озьер. Учительница была любимицей школьников за то, что могла найти с ними общий язык.

- Иногда всем нам нужно просто жить в свое удовольствие, - убеждала она своих подопечных.

Однажды в 1993 году после спектакля «Комедия языка» Тардье Макрон на глазах полного зала поцеловал любимую учительницу в щеку. Сначала это было воспринято не более как знак благодарности ученика, но затем по городу поползли слухи: у 16-летнего Эммануэля роман с 40-летней Брижит Озьер! Учительницу нарекли «мадам Бовари» - та тоже была увлечена студентом Леоном.

- Он был не как все. Его всегда тянуло к взрослым. Он просто не был тинейджером, - вспоминает о тех временах Брижит. Еще бы! Подросток посвящал ей эротические романы.

Родители Макрона были уверены, что их сын встречается с дочерью мадам Озьер Лоран. Но когда секрет открылся, родители решили сослать сына на учебу в Париж. Они были категорически против романа Эммануэля с «развратной училкой». Единственная, кто поддержал юношу, была его бабушка Манетт, некогда сама работавшая в школе.

Перед отъездом Макрон заявил Брижит: «Вам от меня не отделаться. Что бы вы ни делали, я женюсь на вас!» «Ссылка» и впрямь не стала препятствием для любви. Брижит стала приезжать к любовнику в Париж. В 2006 году Озьер развелась со своим супругом, а в 2007-м вышла замуж за Макрона.

- У нас не классическая семья, это верно. Но в нашей семье не меньше любви, - отмечал политик.

Французы приняли мадам Макрон настороженно. Ходили слухи, что она - не более чем прикрытие нетрадиционной ориентации президента. Но эти домыслы так и остались ничем не подкрепленными. Вместо этого пара, всякий раз появляясь на публике, крепко держится за руки, доказывая, что любви все возрасты покорны.