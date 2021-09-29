Самый страшный боец Британии Ленни МакЛин сыграл сам себя в фильме «Карты, деньги, два ствола»

Режиссер Гай Ричи снял его в комедии «Карты, деньги, два ствола» в роли Барри Крестителя. Фото: Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», 1998 г.

В 1998 году вышел дебютный фильм Гая Ричи - криминальная комедия «Карты, деньги, два ствола». В нем сыграли свои первые роли два спортсмена: футболист Винни Джонс и участник олимпийской сборной Великобритании по прыжкам в воду Джейсон Стэйтем (оба потом стали кинозвездами). Еще один спортсмен, боксер Ленни МакЛин, изобразил на экране грозного Барри Крестителя, подручного лондонского гангстера (прозвище Креститель он получил за то, что хватал должников и окунал их головой в ведро с водой, пока те не соглашались отдать деньги).

МакЛин был самым фактурным из артистов «Карт, денег…», его роль обещала отличную карьеру в кино. Но, увы, он не дожил даже до премьеры фильма Ричи. На съемках ему показалось, что он подцепил грипп, врачи поставили ему диагноз «плеврит», а присмотревшись повнимательнее - «рак легких». Причем оказалось, что тот дал метастазы в мозг и медицина уже ничем не может помочь Ленни.

Ему было всего 49 лет. Он прожил сумасшедше яркую жизнь: его называли «самым жестким человеком в Великобритании». Список его профессий и занятий в некрологе выглядел следующим образом: «Боец, вышибала, преступник, заключенный, писатель, бизнесмен, телохранитель, штангист, телеведущий и актер». Но прежде всего он был бойцом.

«От синяков мы были черными»

«Если вам интересно, как человек может выбрать такой путь - быть вовлеченным в насилие каждый день на протяжении всей жизни, - прочтите мою историю и, может быть, поймете» - эти слова можно найти в начале автобиографии МакЛина, за которую он взялся незадолго до смерти.

Родился он в Хокстоне, «самом суровом, самом неприятном районе Лондона». Впрочем, раннее детство у Ленни было идеальным. Любящие мать и отец, четверо братьев и сестер, отличная квартира в новеньком доме. Скоропостижная смерть отца стала для Ленни огромным потрясением. Мать тоже была вне себя от горя, но ей надо было кормить пятерых детей, и она привела в дом некоего Джима Ирвина; тот возненавидел детей и каждый день избивал их: «Мы все были синего и черного цвета, а учителя в школе спрашивали: «Что, опять подрался, МакЛин?» Когда брат Ленни, четырехлетний Рэймонд, описался, Ирвин избил его до полусмерти. Ленни попытался защитить ребенка, но получил удар в лицо. Ночью он убежал вместе с братом к бабушке. А та обратилась к своему брату Джимми, который «имел репутацию бойца». Ворвавшись в дом к Ирвину, Джимми избил его, а потом выхватил опасную бритву. Мать еле умолила его дать мужу еще один шанс.

Примерно в том же возрасте Ленни сам впервые избил человека за деньги. Его брату Барри надавал тумаков соседский мальчишка. Мать сказала, чтобы Ленни с ним разобрался. Он разобрался, и мама дала ему три пенни. А другие мальчишки смотрели на него с восторгом. Карьера была определена.

Ходки в тюрьму

Началось все с хулиганства и мелких правонарушений (например, Ленни с приятелями грабил гаражи, вынося все деньги, которые находил). Скоро эта дорожка привела его в тюрьму. Там специально организовывали боксерские матчи, где юные зеки могли выпускать пар. Поворотный момент случился позже, когда у МакЛина однажды заглох мотор в машине. Он обратился в авторемонтную мастерскую, а продавец внезапно предложил ему принять участие в поединке с каким-то цыганом, приз в котором составлял 500 фунтов стерлингов (сегодня с учетом инфляции это было бы почти 10 000 фунтов).

Конечно, противника Ленни подобрали мощного - высокого и весом 110 килограммов. Но он и сам был высоким (191 см) и тяжелым. «Я просто пошел вперед и ударил со всей силы в лицо, и он упал. Я не мог в это поверить. То есть я знал, что у меня все получится, но чтоб так быстро?»

Так МакЛин вошел в мир нелегальных боев. Точнее, «нелицензированных». В Британии любой бокс считался легальным, если противники были на ринге, в перчатках и рядом был рефери. Но настоящим, серьезным спортом считались только бои, которые проводились под контролем спорткомитетов. Всех боксеров проверяли на медкомиссиях, заодно изучая их прошлое. «С металлической пластиной в черепе или с приводами в полицию за насилие о лицензии можно было забыть». Естественно, в народе этим мелочам не придавали никакого значения. Бои организовывали направо и налево, на бойцов делали ставки - там крутились бешеные деньги.

Вскоре к нему прицепилось прозвище Ten Men Len (это значит, что если он на кого-то набросился, нужны десять мужиков, чтобы его оттащить). Слава о нем понеслась по Лондону. Всего Ленни провел около 4000 боев за деньги и в абсолютном их большинстве победил. Он мечтал вызвать на бой Мохаммеда Али, но тот почему-то не ответил на его запрос.

Мощный Ленни прожил недолгую, но яркую жизнь - он умер в 49 лет от рака. Фото: Lenny McLean Tribute/YouTube

«Царь вышибал»

Ему предлагали работать вышибалой, платя 100 фунтов за ночь. В воспоминаниях он рассказывает, как однажды в клубе собралась пьяная компания из 18 молодых людей, которой не понравился счет. Они довели до слез официантку, а когда Ленни предложил им выйти на улицу и выяснить отношения, вышли, прихватив со столов бутылки и тяжелые пепельницы. Через пять минут Ленни стоял перед толпой озверевших парней с розочками в руках. «Я выхватил из кармана свинцовую дубинку и врезался в их толпу со всей силы. Они валились, как кегли». И Ленни ничего за это не было. Власти сочли, что глупо тратить деньги налогоплательщиков на процесс над человеком, в одиночку измудохавшим 18 других, - репортажи из зала суда в газетах выглядели бы комично.

Неудивительно, что его называли «царем вышибал». Но, кроме того, он работал телохранителем - например, у певца Боя Джорджа или актеров из сериала «Ист-эндцы». И, разумеется, его карьера была тесно связана с криминалом. Он общался с легендарными преступниками - например, близнецами Крэй или Майклом Питерсоном (всех троих потом играл Том Харди в фильмах «Легенда» и «Бронсон»). Насколько тесным было это общение, мы вряд ли узнаем, но слухи ходили не самые приятные.

Он хотел услышать спасибо

Но пусть у вас не возникает впечатления, что Ленни был страшным человеком. По крайней мере, если верить его мемуарам, он жил строго по понятиям и никому не платил злым за хорошее. Наоборот, помогал честным людям как мог. Например, однажды защитил совсем молоденькую девушку-полицейского от шантрапы, она его потом благодарила. Или увидел, как группа пьяных напала на автомобиль, в котором сидела женщина с двумя маленькими детьми (они колотили по крыше машины, орали «Покажи сиськи», Ленни их отдубасил и был приговорен к штрафу в 500 фунтов и двум годам условно. Он был счастливо женат, вырастил сына и дочь.

К началу 90-х он был в Лондоне живой легендой, и нет ничего удивительного, что им заинтересовались киношники. Он появился в эпизоде у Люка Бессона в «Пятом элементе», потом были «Карты, деньги, два ствола». И, разумеется, для этого ему не нужны были никакие актерские училища. Когда его спрашивали, есть ли у него драматическое образование, он отвечал: «Слушайте, в меня дважды стреляли, сто раз ударяли ножом, и я принимал участие в десяти тысячах драк. Как по-вашему, это достаточно драматическое образование?»

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Обвинение в убийстве

В 1992 году Ленни предъявили обвинение в убийстве. Он жестко выставил из клуба человека, который вел себя непотребно: приставал к женщинам, мочился на пол… Человек этот (как впоследствии выяснилось, душевнобольной) той же ночью скончался. На трупе нашли следы избиений и удушения. Потом, правда, выяснилось, что он после Ленни пообщался еще и с полисменами и удушение, скорее всего, их рук дело. Сам Ленни утверждал, что полицейские хотят его подставить - не могут простить ему дружбу с близнецами Крэй, «врагами общества номер один». Так или иначе, челюсть он этому несчастному сломал и был приговорен к полутора годам заключения.