В поисках новых смыслов: Как прошел Евразийский медиафорум

В Нур-Султане обсудили развитие информационного пространства в мире

В самом центре нашего огромного материка — столице Казахстана городе Нур-Султан — уже в 17-й раз провели Евразийский медиафорум. Три дня шли мастер-классы, круглые столы и выступления экспертов со всего мира: Англия, Франция, Пакистан, Россия... Пандемия, которая, конечно, внесла коррективы во все сферы жизни, позволила сделать форум еще более масштабным, ведь наблюдать за выступлениями спикеров могли из любого уголка земли. Да и вопросы гостям задавали не только из зала, но и из онлайн-чата.

СОЦСЕТИ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА

Поскольку в само название форума вынесено слово «медиа», речь почти всегда так или иначе шла о том, как люди взаимодействуют с информацией.

- Источники получения информации остались почти прежними. Но вариант ее подачи изменился, - отметил известный технолог, консультант по стратегическому прогнозированию Бен Хаммерсли. - Гораздо больше людей в мире осознали, что новости, которые они потребляют, являются дезинформацией, фейк-ньюз. В условиях пандемии вредное воздействие таких новостей в первую очередь на здоровье человека стало очевидно всем.

Основатель и главный редактор издания Baza Никита Могутин видит глобальные сдвиги:

- Поменялось очень многое. Изменилось осознание потребителей, сейчас огромный запрос на новые формы цифрового контента. Этот процесс начался не вчера, а лет 12 назад, но именно в период пандемии он дошел до логического результата. Все осели дома перед компьютерами. Люди устали от обезличенных брендов в СМИ, они хотят следить за реальными людьми. Видеоролики, где есть человеческое лицо, набирают гораздо больше просмотров.

Новые — относительно новые, все-таки соцсети давно с нами — площадки получают невиданную власть.

- Все такие компании собирают как можно больше персональных данных своих пользователей, - напомнил директор института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев. - Так что конфликт интересов между корпорациями типа Facebook и государствами неизбежен. Мне кажется, у государств тут есть две стратегии. Первая — принять правила игры крупных компаний, отказаться от суверенных претензий. Вторая — попытаться отрегулировать закон так, чтобы он работал и во благо государства, и во благо бизнеса. Правительство может прийти к тому, чтобы мудро контролировать свою экономику, общество. Два года назад мы инициировали закон, который регулирует видео в соцсетях, думаю, двигаемся в правильном направлении.

ОТПИСКИ ПОД ЗАПРЕТОМ

Формат медиафорума подразумевает не только выступления известных спикеров и мастер-классы, но и возможность для журналистов встретиться с представителями казахстанских властей. Так, вице-министр информации и общественного развития республики Кемелбек Ойшыбаев рассказал, что делается в стране для защиты свободы слова. А кому, как не журналистам, интересоваться этим вопросом в первую очередь. Тем более, что в последнее время в Казахстане внедрили в жизнь много интересного.

Так, ни один закон, принятый парламентом, не ляжет на стол президенту, не пройдя народное обсуждение. Все документы публикуются на портале открытого правительства, и у любого заинтересованного человека есть 10 дней, чтобы ознакомиться с той редакцией закона, в которой он вышел из парламента. Если есть вопросы или сомнения, их можно высказать тут же. Если глас народа укажет на ошибку или недоработку, ее исправят.

Кроме того, недавно начал действовать запрет на формальные чиновничьи отписки.

- Если в тот или иной государственный орган поступает обращение от гражданина, и ответ на него отрицательный, теперь нельзя просто отправить формальный отказ, - рассказал Ойшыбаев. - В каждом случае нужно связаться с заявителем по телефону, по видеосвязи или при необходимости организовать личную встречу — чтобы объяснить, почему его просьба не может быть выполнена. Конечно, от чиновников это потребует дополнительных трудозатрат, но мы уверены, что люди должны понимать, какими доводами руководствуются властные структуры, принимая то или иное решение.

Отметим, кстати, что новые правила затронули не только департаменты и министерства, но и квазигосударственные структуры, например, компании с большим участием государства.

КСТАТИ

Нур-Султан — место проведения множества международных событий. В том числе и абсолютно уникальных.

- Сейчас ведется подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, - рассказал председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев. - Первые такой съезд прошел в 2003 году. И если тогда в нем участвовали духовные иерархи и почетные гости из 13 стран, то на VI съезд в 2018-м собралось 82 делегации из 43 стран мира, которые представляли все мировые и традиционные религии, а также религиозные организации.

Очередной съезд планируется сделать еще более масштабным. Он пройдет в следующем году.