Настрой себя на здоровье

В книге врача общей практики Натальи Горн «7 нот здоровья» - всего 7 глав: стол, стул, сон, секс, спорт, стресс, счастье

С аксиомой «здоровье не купишь» не поспоришь, а вот сберечь его и даже восстановить можно, хоть и сложно. В юные годы мало кто задумывается о состоянии своего организма, ведь все работает, как швейцарский часовой механизм. И, кажется, что так будет вечно. Проблемы начинаются в среднем возрасте. А уж после сорока к себе стоит прислушиваться особенно внимательно.

В книге врача общей практики, семейного доктора Натальи Горн «7 нот здоровья» - 7 глав по количеству нот в музыкальной октаве: стол, стул, сон, секс, спорт, стресс, счастье. Простые, но очень важные слова затрагивают все аспекты нашей жизни. Если все в порядке с первыми пятью нотами, а шестая не вносит какофонию в мелодию нашей жизни, то обязательно наступит счастье. Если же с каким-то из шести понятий есть проблемы, надо устранять их, пока не поздно. Сделать это возможно, и Наталья расскажет как!

Почему нужно навсегда запретить себе перекусы и при этом не удариться в другую крайность - принимать пищу два раза в день. Как понять, что у вас проблемы со здоровьем, если пока ничего не беспокоит? Почему нельзя обойтись без спорта?

Рекомендации и простые анкеты помогут настроить правильное питание и выработать правильное поведение.

Поговорит автор и об интимных вопросах, которые всегда не очень удобно задавать даже врачу.

В финале книги всех, кто решил встать на путь ЗОЖ, ждет приятный бонус - рецепты, по которым можно приготовить вкусные и полезные блюда.

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