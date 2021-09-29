Московский международный образовательный салон: Цифровой мир стал полноценной реальностью

Фото: mmco-expo.ru

Московский международный образовательный салон (ММОС) одно из главных событий в сфере образования. В этом году его тема звучит так: “Границы новой реальности”.

- Почему новая реальность? Потому что, когда мы вернулись в родные стены школ и университетов цифра оттуда никуда не ушла, - объяснил директор Московского международного салона образования Максим Казарновский, представляя программу мероприятия. - И баланс, который складывается между традиционными формами обучения и цифрой - именно этот баланс будет в фокусе нашего исследования и размышления в течении трех дней работы салона.

По словам президента группы компаний "Просвещение" Михаила Кожевникова, на сегодняшний день главная задача это предоставить школьникам и учителям равные возможности для доступа к новой цифровой реальности через развитие инфраструктуры. Поэтому “Просвещение” представит на ММСО свои флагманские проекты по техническому оснащению школ, системы информационной безопасности, IT-решения в области исследовательской деятельности.

- Последние полтора-два года научили нас тому, что образовательные цифровые технологии дети воспринимают естественно и органично, - говорит Михаил Кожевников. - Для них это привычный инструмент, которым они пользуются каждый день. Но проблемы возникли в среде учителей и родителей в силу совершенно объективных причин. Во-первых, инфраструктура далека от готовности обеспечить всех детей равными условиями. А во-вторых, сами учителя оказались не готовы к новой ситуации. Перед нами стоит задача перезагрузить систему педагогического образования. Сегодня учителю недостаточно предметных знаний и умения понимать детскую психологию. Без навыков владения цифровыми инструментами обойтись невозможно.

- Мне больше всего нравится, что мы начали употреблять слово “реальность”, вместо понятия “виртуальный мир”, - говорит директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс Андрей Себрант. - Потому что когда мы на протяжении всего салона будем говорить про информационные и компьютерные технологии мы всегда будем оставаться в рамках реальности. Сегодня даже такие традиционные вещи, как голосование, переходят в электронный формат. А про то, какие возможности дают цифровые технологии для общения, образования и работы - уже никому рассказывать не надо. Одна из задач образования это подготовка ребят к реальной жизни. И в этом мире наряду с природными явлениями, о которых рассказывают в курсе физики или химии, будет очень много всего цифрового.

По мнению Андрея Себранта, новая цифровая реальность требует изменения принципов преподавания математики и информатики, поскольку значение этих дисциплин вышло за пределы профессиональной ориентации. Ведь мы изучаем биологию не потому что рассчитываем, увидеть всех детей в медицинском или ветеринарном вузе. Просто мы живые организмы и надо понимать хотя бы в первом приближении, как мы устроены. Точно так же, если мы живем в среде, где вокруг нас много различных цифровых технологий, то важно понимать, как это работает. Это необходимо, чтобы чувствовать себя уверенно, быть эффективным специалистом и просто счастливым человеком. Соответственно, иное место в школьной программе должны занять информатика и математика, на которой информатика основана. Сегодня это науки об окружающем нас мире, а не науки о возможной профессии.

В прошлом году ММОС проходил полностью в онлайн-формате. Нынешний салон (как и все наше образование) работает в гибридном формате: оффлайн-мероприятия пройдут с 6 по 8 октября 2021 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо», а в онлайн-режиме можно поучаствовать в его работе на коммуникационной платформе ММСО.Коннект. Подробнее программу салона можно посмотреть на сайте mmco-expo.ru. В работе конференции впервые примут все 85 финалистов конкурса “Учитель года”. Имя победителя будет названо 5 октября, а 10 октября в Кремлевском зале состоится большой концерт в честь лауреатов конкурса.