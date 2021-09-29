С Всемирным Днем сердца!

Сегодня отмечается Всемирный День сердца (World Heart Day). 29 сентября по всему миру проходят конференции кардиологов, где специалисты из разных стран обмениваются опытом и рассказывают о своих достижениях. В России этот день традиционно открывает Национальную неделю здорового сердца. Задача Дня – привлечь внимание общества к опасности, которая вызвана высоким распространением сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также рассказать о важности профилактических мер.

Нана Вачиковна Погосова, д. м. н., профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» поздравляет с Днем сердца и призывает всех быть внимательнее к этому маленькому, но такому важному органу.