В Британии предложили отдать роль Джеймса Бонда актеру-гею

Уишоу посетовал, что в Британии не слишком много актеров-геев, подходящих, по его мнению, на эту роль Фото: EAST NEWS

Английский актер театра и кино Бен Уишоу, несколько лет назад сыгравший агента Кью в фильмах про Джеймса Бонда, предложил отдать главную роль франшизы представителю ЛГБТ-сообщества.

По мнению Уишоу, это продемонстрировало бы миру, какого прогресса достигло британское кино, передает Attitude.

– Я действительно считаю, что мы должны работать над созданием мира, в котором каждый может играть кого угодно. Это было бы по-настоящему захватывающе, если бы при выборе кандидата на такую роль сексуальная ориентация не имела бы значения. Думаю, это был бы настоящий прогресс, – заявил актер.

При этом Уишоу посетовал, что в Британии не слишком много актеров-геев, подходящих, по его мнению, на эту роль. В качестве потенциальных кандидатов он предложил рассмотреть Люка Эванса, известно по ролям Влада Дракулы из одноименного фильма и главного антагониста из «Форсажа-6» либо Джонатана Бэйли, наиболее известного по сериалу «Бриджертоны».

Не только на экране, но и в реальной жизни британской разведке не привыкать к подобного рода скандалам. В 2012 году британский суд вынес вердикт, согласно которому признал, что следствию не удастся воссоздать картину гибели сотрудника секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6), найденного в ванной собственной квартиры в застегнутой на молнию спортивной сумке.

Гарет Уильямс, чье тело обнаружили в 2010 году спустя неделю после того, как шпион перестал выходить на связь, вел чересчур скрытный даже для его рода деятельности образ жизни. Ошарашенным следователям удалось лишь выяснить, что погибший агент был завсегдатаем местного гей-клуба.

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