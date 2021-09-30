Общие правила и для «зеленой революции»

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В Москве при поддержке ООН прошел первый конгресс по устойчивому развитию и ответственному финансированию Ecumene 2021. Представители крупных российских компаний, различных ведомств, а также отечественных и зарубежных банков обсуждали проекты, посвященные климатической повестке до 2030 и 2050 годов. Дискуссии экспертов посвящены новым моделям экономики, направленным на достижение целей устойчивого развития. Одна из целей форума - включить позицию России в глобальную повестку по этому вопросу.

Изменения, которые могут позволить справиться с экологическими проблемами, в ближайшие годы затронут все сферы экономики и промышленности и потребуют огромных инвестиций. Но в первую очередь, уверены участники конгресса, необходимо выработать общие международные правила, договориться об оценке вредного воздействия и его компенсации, унифицировать методологию во всем мире.

Это относится и к энергетической отрасли, где также нет единства мнений о том, какие именно технологии должны лечь в основу изменений. Опытом адаптации к новой реальности во время сессии «Энергетический сектор в эпоху энергоперехода» поделились представители международных промышленных ассоциаций и крупнейших игроков этой отрасли. Эксперты рассказали, как может в современном мире ядерная энергетика оказаться доступнее, водородное топливо активно использоваться в промышленности, и даже давно знакомые ископаемые энергоносители стать более экологичными. Обсуждали участники также, насколько к энергопереходу готовы промышленные гиганты, и как они способствуют стремлению общества к безуглеродному будущему.

«Норникель» стал одним из бенефициаров этого процесса. Наши металлы нужны для производства электромобилей, ветряных турбин, генераторов на основе водорода. Переход к зеленой экономике потребует еще большего объема никеля, меди, палладия и платины. Поэтому мы инвестируем в экологичный рост производства, - прокомментировал старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров. - К 2025 году мы кумулятивным итогом снизим выбросы CO2 на 350 тыс тонн, выбросы диоксида серы на 90 процентов. Такие достижения возможны, благодаря планомерной работе компании по закрытию устаревших производств и модернизации активов. Компания развивает собственный топливно-энергетический комплекс. Доля потребляемой производством энергии в Норильском промышленном регионе из возобновляемых источников составляет сейчас 55%. За счет модернизации наших ГЭС, за два года сократили выбросы CO2 на 47 тысяч тонн, что подтвердил независимый аудитор. Это позволило выпустить нам первую партию углеродно-нейтрально никеля объемом 5 тысяч тонн. На Венской фондовой бирже уже можно купить цифровые биржевые инструменты, обеспеченные этим металлом. Компания предпринимает огромные усилия, чтобы поставлять металлы необходимые для «зеленой революции». И содействовать энергопереходу».