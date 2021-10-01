«Перепробовали все виды реабилитации, а заговорил ребенок…с собакой»: мама из Челябинска занялась канистерапией ради сына, а в итоге помогла десяткам особенных детей

Собаки из «Лапы Надежды» будут выезжать в больницы к детям и в хосписы. А еще Александра собрала вокруг себя большую команду из родителей особых детей

В семье Александры и Никиты Сытиных из Челябинска всегда были собаки – глава семейства спасатель-кинолог. Никита научил собак находить людей в лесу и под завалами, на их счету не одна спасенная жизнь.

А Александра научила собак… понимать особенных детей. Как личная история одной семьи и любовь к собакам смогли изменить жизни десятков других челябинских семей, Александра рассказала порталу «Открытые НКО».

Когда перестала себя жалеть

Александра, в отличие от мужа, никогда не думала, что будет работать с собаками. Да и про канистерапию до рождения сына толком ничего не знала.

— У нас была обычная семья. Влюбились, поженились, родился сын. Назвали его Добрыня. Рос он веселым любознательным мальчиком, но в 1,5 года после плановой прививки всё изменилось. Произошел резкий откат навыков, сын стал равнодушен к игрушкам, стал часто плакать. Я в глубине души понимала, что есть проблема, но боялась признавать. Даже когда уже мы с ним сидели в кабинете у психиатра, даже когда врач произнес слово «аутизм», я просто не могла поверить в то, что это случилось с нами, — рассказала порталу «Открытые НКО» Александра Сытина.

Молодой маме пришлось отказаться от личных планов построить карьеру – на тот момент Александра работала в сфере ресторанного бизнеса и ей предложили хорошую должность. По сути долгих раздумий у нее и не было, между карьерой и сыном, она конечно выбрала своего мальчика. После постановки диагноза она каждый день водила его на занятия, реабилитация, логопед, лечебная физкультура.

— Я, наверное, как и многие родители в такой же ситуации, прошла через все этапы принятия диагноза своего ребенка. Была депрессия, отрицание, ежедневные вопросы – «почему» и «за что». Но разобраться со своими эмоциями оказалось еще половина задачи. Я не знаю ни одной семьи, которую бы обошли стороной косые взгляды окружающих, неуместные советы, даже критика. С нами тоже такое происходило.

Однажды Александра с Добрыней отправились в торговый центр, где открылся контактный зоопарк. На тот момент мальчик был на безглютеновой и безказеиновой диете. Это значит, что ему нельзя многие продукты – хлеб, шоколад, печенье… Поскольку глютен выводится из организма 9 месяцев, то даже кусочек булочки может поставить крест на полугодовом соблюдении диеты и все надо начинать сначала.

— Поднимаемся мы на нужный этаж, а перед входом в зоопарк целая выставка шоколадных зайцев. Сын, как только увидел это, рванул к «запрещенке», я, естественно, за ним. Понимаю, что здесь нам уже не место и надо уходить. Взяла за руку Добрыню, и тут у него началась истерика. Реагировать нельзя, я молча веду его вниз. Он кричит, вырывается. Спускаться нам целых три этажа. Незамеченными сложно остаться. Первые два этажа за нами следом, охая и ахая, летела некая дама. На первом этажа она все-таки догнала нас и стала публично меня оскорблять, говорить, какая я плохая мать, довела до истерики ребенка, что он от меня так извивается. Столпился народ, женщина все больше распылялась, дошло до того, что она собралась вызывать органы опеки и полицию. Очень сложно в такие моменты сохранить самообладание, я ответила этой даме: «Что вы вообще знаете о моем ребенке, чтобы что-то нам говорить?». Когда мы вышли, я посадила сына в машину, и такая буря слез меня накрыла от боли, обиды, ты будто загнан в угол обстоятельствами и обществом. Эта ситуация сильно выбила меня из колеи.

В 2016 году, когда Добрыня ходил в садик, воспитатели спросили Александру, могла бы она как-нибудь прийти к детям с собаками. В детсаду знали, что у Сытиных живут дома собаки-спасатели.

Александра согласилась. Пришла раз, два, три – дети были в восторге. А потом она поймала себя на мысли, что и сама испытывает от таких встреч какие-то новые эмоции.

— Мне кажется, в тот момент произошел сбой программы «я жертва». Я действительно долгое время себя так ощущала. И теперь вижу, что это были годы, когда мое развитие остановилось. Как только я перестала жалеть себя, увидела свою историю иначе. Возможно, у Бога были на меня планы, возможно, эти испытания даны мне были для того, чтобы я нашла себя и стала помогать другим.

Александра решила серьезно заняться канистерапией. Не только ее собаки прошли аттестацию, она сама отправилась учиться. Имея диплом экономиста, Александра поступила в университет, выбрала специальность коррекционная педагогика. Параллельно прошла курсы и получила сертификат канистерапевта.

Александра Сытина

Приходили побороть страх

Александра по своему сыну стала замечать, что канистерапия работает: сын стал спокойнее, лучше идет на контакт, ему стало интересно, что происходит вокруг. Ведь одно дело просто жить с собакой, другое – грамотно использовать таланты собак. Все эти техники, теория, знания, полученные на обучении, объясняют лишь часть происходящего чуда, как именно животным удается считывать настроения детей, как без слов менять их поведение, ни один канистерапевт, наверное, до конца и не знает. Но чудо происходит. Хотя многие родители в него и не верят, обращаясь за помощью.

К Александре стали приходить знакомые с особенными детьми. Но запрос был вполне «земной» — чтобы дети с аутизмом или другими ментальными нарушениями перестали панически бояться собак на улице.

— А уходили от нас семьи, получив больше ожидаемого. Например, многие родители после пары занятий писали мне, что случилось маленькое чудо, которое оценить смогут мамы и папы ребят с аутизмом. Детей с таким диагнозом сложно уложить днем спать. Но после общения с собаками, ребята засыпали крепким здоровым сном. Менялось поведение наших маленьких подопечных – уходил страх перед животными, появилась усидчивость.

А дальше сработало «сарафанное радио». Об успехах детей узнали врачи и знакомые семей. И те и другие заметили перемены: дети, которые толком не ходили, начинали делать первые уверенные шаги – ведь на занятиях с собаками у них был стимул, нужно выполнить вместе с хвостатым терапевтом упражнение «змейка». Ребята с ментальными нарушениями, как по волшебству, становятся спокойнее и самостоятельнее в бытовых вопросах, они начинают управлять своими эмоциями.

Александре стали писать родители не только из Челябинска, но и из других городов региона.

— Я сама вижу эти перемены в детях. И каждый раз, когда ребенок, который годами молчал, вдруг заговорил, для меня как знак – что я на правильном месте, занимаюсь своим делом, которое мне предназначено. Чудесных историй немало. Например, к нам ходил мальчик. У него ДЦП. Родители перепробовали всё, что только можно – ЛФК, лыжи, логопеды и так далее. А после очередного занятия с нашим «хвостатым доктором» Кейси, мальчик произнес первые слоги. Причем, адресовал их собаке. Вскоре запустилась связная речь, мы уже больше трех лет поддерживаем связь с семьей. Мама призналась, что шокирована результатом — ребенок заговорил!

Другой мальчик пришел на занятия со словарным запасом в 10 слов. Но говорил очень неохотно. К собаке-терапевту ходил сначала без особого интереса, его мама даже подумала бросить занятия, но Александра уговорила остаться. Через месяц мальчик сам стал проситься к собакам, через два – стал активнее на занятиях, а через три — он удивил родителей и наставников – заговорил.

Весной 2021 Александра официально зарегистрировала АНО «Лапа Надежды», это реабилитационный центр, один из немногих в Челябинске, где занимаются канистерапией.

В «докторах» племянник президентской собаки

Все собаки в Центре, как говорит их хозяйка – «рабочих кровей».

— Самый старший пес – лабрадор-ретривер Клим. Он племянник президентской собаки Кони, которую Путину подарил Министр Обороны Шойгу. На счету Клима не одна спасенная жизнь в реальных спасательных работах, сейчас Клим на своей пенсии по старости ему 15 лет.

Про лабрадор Кейси Александра может вообще говорить часами. Именно с этой собакой Александра и начала свой путь в канистерапии. Кейси на тот момент было пять лет, она уже работала спасателем, искала людей в лесу и на техногенных завалах.

— Через Кейси прошли сотни детей и мы получили сотни благодарных отзывов от родителей. Я часто говорю – она просто моя душа, с ней легко и комфортно работать, ей доверяешь, как самой себе и даже больше, — признается Александра.

Есть в команде хвостатых терапевтов шестилетний Хан, бельгийская овчарка Малинуа Хан. Его привезли из Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России.

— Самый юный пес-терапевт — бордер колли по кличке Хэлпик. Привезен с полуострова Камчатка, он из поколения собак терапевтов, бабушка и мама Хэлпика аттестованы для реабилитации с детьми и работают успешно. Поэтому мы решили, что это будет лучший выбор из династии терапевтов.

Собаки занимаются не только реабилитацией детей, есть в общественной организации и другие социальные проекты. Например, программа «Мечтай со мной» — это курс для семей знакомства с профессией кинолог.

— Мы не только читаем лекции и рассказываем об этой профессии, но и катаем на квадрациклах, на спасательных моторных лодках, знакомим с альпинистским снаряжением. Есть отдельное направление – готовим волонтеров-спасателей по поиску живых людей в природной и техногенной среде, — продолжила руководитель «Лапы Надежды».

Что касается канистерапии, то Александра и ее собаки работают с детьми с самыми разными диагнозами – от ДЦП до черепно-мозговых травм. Но для любого чуда нужны «ингредиенты», не бывает так, что ребенок пошел или заговорил после первого общения с собакой. Многие дети вообще первые два или даже три занятия не могут решиться подходить к животному. Есть и такие, кого мамы в прямом смысле заносят в помещение на руках и держат, пока страх не уйдет. Александра всем родителям советует заниматься реабилитацией комплексно и без перерывов.

— Канистерапия хорошо работает в дополнение с другими методами. Поэтому в нашем Центре мы мечтаем открыть сенсорную комнату, пригласить дефектолога, педагога психолога, кинезиотерапевта. Это планы на ближайшее будущее. И хотя от администрации города подходящее помещение на безвозмездной основе нам получить не удалось, здание мы подобрали за арендную плату. Сейчас там начнем делать ремонт. Поскольку весь проект мы реализуем своими силами, вкладывая свои деньги, то рассчитывать, конечно, и в плане ремонта, можем только на себя. К счастью, откликаются родители наших подопечных и просто неравнодушные жители. Нам помогают средствами, стройматериалами, кто-то может стать волонтером и помочь с отелочными работами. Любой помощи мы рады. Мы верим, что уже в этом году в Челябинске появится свой «дом» для общения особенных детей и собак.

Собаки из «Лапы Надежды» будут выезжать в больницы к детям и в хосписы. А еще Александра собрала вокруг себя большую команду из родителей особых детей.

Впервые в Челябинске они организовали инклюзивный показ мод – на подиум вышли ребята с ОВЗ вместе с нормотипичными детьми.

— Я загорелась этой идеей, потому что это беда многих семей, где есть ребенок с заболеванием. Родители просто закрываются от мира. А так не правильно. Для них и для ребенка, — говорит Александра. — Было сложно найти производителя одежды, приходилось чуть ли не объяснять им, что аутизм не заразен, что во всем мире борются за инклюзивное общество. Но, несмотря на все сложности, у нас получилось. Дети разучили модельный шаг, нашелся дизайнер, визажист, большая команда неравнодушных людей. Этот показ «Мода без границ» был первым и точно не последним. Мы сделаем шоу ежегодным. И очень хотим вывести показ на новый уровень, собрать еще больше команду – партнеров, спонсоров, единомышленников.

— Потому что от нас, взрослых, зависит то, каким будет общество через 15-20 лет. Будут наши дети также, как та дама в торговом центре бежать за ребёнком с аутизмом, или будут знать, что люди бывают разные, будут знать слово «уважать» и слово «толерантность».

Смотреть видеосюжет Мама из Челябинска стала канистерапевтом, чтобы помогать особым детям

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