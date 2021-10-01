Бабуля, тебе можно всего понемножку!

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К сожалению, население России стареет. Это значит, что пожилых и людей преклонного возраста больше, чем рождается новых российских граждан. К категории «пожилых» относятся все, кому больше 60 лет. Преклонный возраст наступает от 75 лет.

И хотя в моде – быть молодым, и современные пенсионеры – большие молодцы, они значительно более мобильные и восприимчивые ко всему новому, чем их предшественники два поколения назад, тем не менее время берет свое. Особенно, если вести малоподвижный образ жизни и не соблюдать принципы здорового питания с учетом возраста и заболеваний.

Между тем, по данным отечественных и зарубежных исследований, при помощи правильно организованного питания можно снизить количество заболеваний (диабет – на 30%, артрит – на 50%, болезни сердца – на 25%, органов зрения – на 20% и т.д.) и значительно сократить риск преждевременного старения.

Существует целый раздел в диетологии, изучающий характер питания лиц пожилого и старческого возраста и разрабатывающий рекомендации по рациональному питанию этой группы населения –геродиететика.

В основе питания престарелых людей лежат простые принципы

Первый - соответствие энергетической ценности рациона питания энергетическим затратам организма, то есть есть нужно столько, сколько тратите энергии, не больше и не меньше.

Второй - сбалансированность рациона по всем факторам питания и соответствие его химического состава возрастным изменениям организма. Например, меньше налегать на красное мясо, сократить потребление кофе, мучного, сладкого, жирного, жареного, чтобы не набирать лишний вес– ведь метаболизм с возрастом становится медленнее.

Третий - профилактическая направленность питания. Это значит питаться так, чтобы не спровоцировать развитие «возрастных» болезней.

Наконец, меню должно быть разнообразным. И за вариативностью продуктового набора желательно целенаправленно следить. Кстати, многие находят это увлекательным занятием.

Что же лучше всего употреблять в пищу с наступлением определенного возраста? На что ориентироваться, чтобы не оставаться голодным и быть как можно дольше активным и здоровым?

Важно использовать продукты и блюда, обладающие легкой перевариваемостью в сочетании с продуктами, умеренно стимулирующими секреторную и двигательную функции органов пищеварения, нормализующих состав кишечной микрофлоры. Перистальтика хорошо работает, если рацион богат клетчаткой. А ее много в овощах и фруктах. Чтобы получать легко перевариваемый белок из пищи, желательно почти исключить мясо из ежедневного рациона и заменить его рыбой, яйцами и белком растительного происхождения (творог, тофу, разнообразные сыры).

Необходимо учитывать и то, что сбалансированное и правильно подобранное питание имеет большое значение в профилактике различных заболеваний. Но общая рекомендация для всех – поменьше соли, жареного, колбас, трансжиров (их много в промышленной выпечке, в маргарине).

Чем ниже потребление соли, тем меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – а это самая частая причина летальных исходов.

Во избежание развития остеопороза – нужно регулярно употреблять витамин D и кальций (лучше всего из еды) в виде молочных, кисломолочных, ферментированных продуктов (сыры), семян кунжута.

Хорошей профилактикой диабета станет исключение из ежедневного обихода сахара. Скажем, конфеты и тортики можно заменить фруктами, ягодами, медом, в крайнем случае – шоколадом в небольших количествах. Надо подчеркнуть, что фруктами и ягодами тоже объедаться не стоит. В день рекомендуется съедать 1-2 зеленых яблока, за один раз – половинку банана, в общей сложности не более 400 г плодово-ягодных культур в сутки. Иначе все равно возникнет «перебор» со сладким.

Остальные советы по индивидуальному питанию с учетом имеющихся «болячек» необходимо получить или от лечащего врача, или от диетолога. При заболеваниях пожилых и старых людей следует ориентироваться на существующие рекомендации при конкретных заболеваниях, с учетом энергетической ценности, химического состава, набора продуктов. Меню пожилых людей обычно сочетает медицинские требования с реальными возможностями человека, поскольку все люди разные. И все в разном физическом состоянии подходят к старости.

Некоторые пожилые люди не испытывают затруднений с пищеварением, другие - наоборот, должны есть очень осторожно, придерживаясь щадящей диеты, приспосабливать питание к своим заболеваниям, учитывать снижение вкусовых ощущений и обоняния.

В рационе практически здоровых пожилых и старых людей – а такие есть! - могут присутствовать любые продукты, а диета должна быть смешанной, разнообразной. Помните - можно все, но в меру!