Известный кардиолог назвала восемь полезных привычек, которые уберегут вас от болезней сердца

На этой неделе отмечается Всемирный день сердца. Фото: Shutterstock

На этой неделе отмечается Всемирный день сердца. Согласно Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца остаются лидирующей причиной смертности во всем мире - на их долю сегодня приходится 16% всех случаев. И с годами, к сожалению, ситуация только ухудшается. За последние 20 лет число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возросло более чем на 2 миллиона и в 2019 году достигло почти 9 миллионов. Это как население маленького европейского государства или одного мегаполиса!

Как не оказаться в этом черном списке? Как обезопасить себя и близких? Есть ли надежные способы профилактики?

Об этом рассказывает Елена Алешкович, заведующая кардиологическим отделением №4 Боткинской больницы.

- В группу сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) входят все болезни сердца и кровеносных сосудов: ишемическая болезнь сердца, поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов – ревмокардит, врожденный порок сердца, нарушения периферических артерий, проблемы сосудов головного мозга, тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

Во всем мире самое распространенное заболевание - ишемическая болезнь сердца. Самыми опасными являются инсульты и инфаркты миокарда.

- Сейчас все напуганы ковидом, все разговоры только о нем. Можно ли сравнить болезни сердца и коронавирус: что опаснее?

- Сравнивать эти болезни не имеет смысла. Но у пациентов с ССЗ коронавирусная инфекция часто протекала особенно тяжело. Такое сочетание нередко сопровождается серьезными осложнениями, вплоть до инфаркта миокарда и инсульта.

Так что, наверно, можно сказать, что самое опасное – это наложение коронавируса на сердечно-сосудистые проблемы.

- Как тогда защититься?

- Только вакцинация от COVID-19. Это самый эффективный и безопасный способ защиты. Прививка защищает от тяжелого течения заболевания и, по некоторым данным, снижает тяжесть постковидных проявлений.

- Как понять, что у меня - высок риск сердечных заболеваний?

- Если у вас есть один или несколько из известных факторов риска, вы должны особенно тщательно следить за здоровьем сердца и сосудов.

К факторам риска относятся:

- неправильное питание,

- курение,

- прием алкоголя,

- снижение физической активности.

Также вы в зоне риска, если страдаете:

- артериальной гипертонией,

- нарушением углеводного обмена (сахарный диабет),

- нарушением липидного обмена (дислипидемия- аномально повышенный уровень жиров и/или липопротеинов в крови),

- нарушением функции почек (хроническая болезнь почек),

- атеросклерозом.

Каждое из перечисленных заболеваний относится к группе повышенного риска, и эти люди всегда находятся в опасности.

Увеличивайте физическую нагрузку, занимайтесь спортом. Важно, чтобы была кардионагрузка - ходьба, плавание, велосипед – они тренируют сердечную мышцу. Фото: Shutterstock

- Есть ли данные, кто чаще болеет ССЗ, в зависимости от возраста, пола, или, скажем, образования?

- Связь возраста и сердечно-сосудистых заболеваний прямая. Начиная с 50 лет риск развития таких недугов повышается каждый год. И чаще ССЗ встречаются среди мужчин.

Что касается образованности, то прямой связи тут, конечно, нет. Но в целом более образованные, начитанные люди знают больше о правильном образе жизни, чаще правильно питаются, стараются вести физически активный образ жизни. И это косвенно влияет на состояние человека, в том числе и состояние его сердечно-сосудистой системы.

- Что можно сделать, чтобы сберечь свое здоровье?

- Меры профилактики ССЗ - это то, что мы привыкли называть здоровым образом жизни. Вот что это включает:

1. Отказаться от курения. Ежегодная смертность, вызванная последствиями курения (инсульт, инфаркт, рак легких) составляет 7,5 миллионов человек (в мире - прим. Ред.)

2. Минимизировать алкоголь в своей жизни. А лучше всего отказаться от него совсем.

3. Снизить употребления продуктов с высоким содержанием жиров. При выборе мяса отдавайте предпочтение индейке, кролику, курице – это мясо с низким содержанием холестерина. Старайтесь чаще есть рыбу. Зерновые. Овощи и фрукты. Масло предпочтительнее растительное.

4. Ограничьте количество сахара и соли в рационе. Исследования показали, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли. Не забывайте, что есть такое понятие, как «скрытый сахар» и «скрытая соль» - они содержатся в уже готовых продуктах. Вы их не видите и даже не представляете, в каком объеме ими напичкана еда. Особенно полуфабрикаты и сладкие напитки!

5. Увеличивайте физическую нагрузку, занимайтесь спортом. Важно, чтобы была кардионагрузка - ходьба, плавание, велосипед – они тренируют сердечную мышцу.

6. Контролируйте уровень артериального давления. Он не должен быть выше 140/90 мм рт. ст.

7. Соблюдайте режим труда и отдыха. Достаточно спать и отдыхать не менее важно, чем заниматься спортом.

8. Контролируйте собственный вес. С возрастом обмен веществ замедляется, как результат, вес растет. Для ориентира используйте индекс массы тела, ИМТ (Рассчитывается ИМТ так: вес (кг) / рост² (м). Для мужчин очень усредненно нормальным считается показатель от 23 до 25, для женщин - в границах между 20 и 22. Удобнее посчитать в специальном калькуляторе, которых много на самых разных сайтах о здоровом образе жизни - прим. Ред.).

КСТАТИ

Важно время от времени контролировать свой сердечный ритм. В Москве снять электрокардиограмму всего за одну минуту можно бесплатно в 25 офисах «Мои документы». Для этого там установлены кардиокресла. С их помощью можно проверить сердечный ритм, не заходя в поликлинику. Этот проект реализует Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Кардиокресло позволяет быстро провести скрининг нарушений сердечного ритма без участия медперсонала. С его помощью можно выявить мерцательную аритмию, повышающую угрозу возникновения инсульта в пять-шесть раз, и риск сердечной недостаточности. Из-за нее сердечные катастрофы случаются чаще в три раза, что тоже немало.

КОГДА БИТЬ ТРЕВОГУ

- Какие звоночки нужно не пропустить?

- Самые распространённые симптомы - это боли в сердце или неприятные ощущения в середине грудной клетки или за грудиной, в левом плече, в межлопаточной области и даже в челюсти.

Обычно пациенты жалуются на чувство сжатия за грудиной, которое может сопровождаться затруднением дыхания при физических нагрузках, и эти болезненные ощущения проходят при их отсутствии.

В таком случае не стоит выжидать, нужно сразу обращаться к врачу или вызвать скорую. К сожалению, часто бывает так, что человек ощущает незначительные болевые симптомы годами! Думает, перенапряжение, мышцу потянул… Но в один момент такие затянувшиеся боли перерастают в осложнение - инфаркт миокарда.

- Давайте прямо по шагам - что нужно сделать и когда?

- Специалисты рекомендуют при затяжном болевом синдроме (более 20-30 минут) срочно обратиться в скорую помощь по номеру телефона 103.

В Москве уже несколько лет функционирует региональная сосудистая сеть, где оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам с инфарктами и инсультами. Всего такие центры работают на базе более чем 20 городских стационаров (НИИ им.Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ им. Вересаева, ГКБ им. Давыдовского и другие) и там оказывают помощь людям в случае инфаркта, инсульта, острого коронарного синдрома.

В региональном сосудистом центре Боткинской больницы оказывают помощь пациентам с ишемическим и геморрагическим инсультом, транзиторными ишемическими атаками и инфарктом миокарда.

СЕРДЦЕ: ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Величина сердца примерно соответствует величине кулака левой руки человека.

- У мужчин сердце весит примерно 310 грамм, у женщин – 240. А вот у синего кита сердце самое большое в мире, весит более 680 килограммов.

- За одни сутки сердце перекачивает более 7 тысяч литров крови. Солидная цистерна получается!

- Впервые человеческое сердце было пересажено в 1967 году в ЮАР. Сегодня это рутинная операция, и люди после трансплантации живут больше 20 лет. Рекорд - 32 года.

- Сердце таракана легло в основу создания прототипа искусственного сердца для человека. При этом сердце таракана имеет 13 камер (у человека - 4).

- Ритм вальса и ритм сердца практически идентичны.