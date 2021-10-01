Аналитик сообщил, что одежда в России может подорожать на 10-15% процентов

Задержки поставок одежды из Китая начались еще с августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На российско-китайской границе возник транспортный коллапс. Более тысячи грузовиков с одеждой стоят в очереди на прохождение таможенного контроля. Затор связан с ужесточением Китаем антиковидных мер. Китайская таможня ввела ежедневные квоты на проезд фур. К тому же некоторые перевозчики не соблюдают новые процедуры ввоза товаров, и это только увеличивает пробку на границе.

На Китай приходится 43% от мирового объема импорта товаров легкой промышленности в Россию. Российские магазины одежды уже начали бить тревогу, ведь задержки поставок начались еще с августа. На китайских фабриках шьют свою одежду многие известные мировые бренды. Участники рынка опасаются дефицита на полках и увеличения стоимости логистики на 15%. Объем недопоставленных товаров может составить 10%. По железной дороге доставлять товары очень долго, а авиа- и морские перевозки дорогие.

Автоматически поднимать цены на одежду магазины не собираются, но не исключают, что стоимость продукции может вырасти на 3-5%.

- Подобные коллапсы за последнее время происходят уже не первый раз в разных странах мира. Это свидетельствует о том, что мировая торговая система была выстроена красиво, но не имела запаса прочности. Сейчас мир оказался в ситуации, когда большинство отложенных систем не срабатывают и периодически дают сбои. Выяснилось, что вся цепь мировой торговли состояла из очень слабых звеньев, которые между собой работали, пока в системе не было нештатных напряжений. Видимо, мировую торговую систему придется как-то перестраивать, создавая резервные пути поставок, - говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, коллапс на китайской границе может длиться долго.

- Со стороны Китая срабатывают непродуманные административные решения, и это касается не только антиковидных ограничений. Китай работает по плановой системе, и если компартия сказала «будем бороться с тем-то и с тем-то», они будут бороться даже себе в ущерб. Если Китай будет гнуть эту политику, то коллапс на границе может растянуться на несколько лет, - считает Алексей Коренев.

При этом, по словам эксперта, резкого, одномоментного роста цен не будет, ведь речь не идет о товарах повседневного потребления и товарах скоропортящихся.

- Джинсы, рубашки и майки в огромном количестве лежат на складах. В отличие от продуктового ритейла вещевой ритейл обладает гибкостью, можно какое-то время потерпеть.

Но потом магазины начнут искать замену китайским товарам, благо Польша рядом и Прибалтика, но европейские товары безусловно дороже китайских. Пустых прилавков в условиях рыночной экономики не бывает, бывают более высокие цены, - замечает Алексей Коренев.

По его словам, если ситуация на границе не разрешится, рост цен на одежду в ближайшие месяцы может достичь 15 процентов.

- У нас сейчас инфляция официальная - 6,7%. А неофициальная - 16,5% (на основе опроса граждан). Так что речь идет не о росте на 3-5%. Цены реально могут вырасти на 10-15% за пару месяцев, - говорит Алексей Коренев.

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