Путешествие по Уралу: Копейск - город шахт и медсестер

Путешествие по Уралу журналист "Комсомольской правды" Сергей Селедкин начал с легендарного Копейска. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Мое путешествие по Уралу началось с Копейска. Тот самый город, где выходит небезызвестная газета «Копейский рабочий». (Все, конечно, видели прикольные фотографии, на которых голливудские звезды, вроде Джонни Деппа и Леонардо ДиКаприо, внимательно читают свежие номера).

Газета "Копейский рабочий" пользуется популярностью у самых ярких звезд Голливуда. Фото: "Копейский рабочий"

Вряд ли голливудские звезды, взявшие в руки газету, что-нибудь слышали о Копейске. Но вот в Германии Копейск знают очень даже неплохо. Ведь до сих пор многие немцы ищут в здешних архивах сведения о родственниках. В годы войны, когда собственное население ушло на фронт, на здешних шахтах трудились российские немцы и пленные. Копейск - шахтерский город. И название его происходит не от слова «копейка», а от словосочетания «угольные копи».

В Копейске на шахтах работали спецпереселенцы: раскулаченные, русские немцы, ссыльные.

Шахтеры жили в землянках, которые сами же и строили.

А еще мало кто знает (и это почему-то никак не афишируется и не пиарится»), что город совершил настоящий медицинский подвиг. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь номер 3032. В Копейск прямо с фронта везли раненых. Через руки местного медперсонала прошло 11 тысяч раненых, а умерло всего 27 человек.

Это поразительные цифры даже для нашего времени.

А что это за девочка и где она живет

Я не нарочно, но день моего визита совпал с празднованием юбилея Копейского медицинского техникума. Ему исполнилось 85 лет и именно этот техникум готовил медсестер, которые потом выхаживали наших бойцов. Я побывал и на юбилее, и в небольшом музейчике при учебном учреждении.

Директор техникума Ирина Грачева считает, что нужно заниматься не только обновлением и модернизацией, но и историей. В предвоенные и военные годы Копейская школа медсестёр выпустила 583 человека. Девчонки-выпускницы начали свой путь в эвакогоспитале и на фронтовых полях. А вот судьбы многих оставались неизвестными, ведь архивы местного военкомата уничтожила прорванная труба.

Теперь сотрудники музея ищут и восстанавливают биографию каждой девочки буквально по крупицам.

Директор техникума Ирина Грачева считает, что история техникума не менее важна, чем его модернизация

Это все, что останется после меня

Вот тебе и лозунг «никто не забыт, ничто не забыто».

О военных врачах мы более или менее что-то знаем. Но почему медсестер обошли вниманием. А чем их подвиг меньше?

Марии Мартыновой было восемнадцать, когда она стала медсестрой на «санитарной летучке» № 704 Второго Белорусского фронта. «Бывало так, что нас окружали вражеские части, - вспоминала Мария Григорьевна, - и тогда медикам приходилось вступать в бой. Пока одни перевязывали раненых, другие - отбивали врага…

Не легче было и тем, кто работал в эвакогоспитале.

Представьте себе шестнадцатилетнюю девчонку Таню Феофилову. В эвакогоспиталь она попала на учебную практику, но работать нужно было по-взрослому: таскать носилки с ранеными, помогать на операциях, не падать в обморок при виде крови, спать по два-три часа в сутки, выхаживать «тяжёлых»…

Таня Феофилова.

Забирать не только раненых, но и оружие!

«Все, что остается от солдата - это пуговица». Эту фразу я услышал в селе Доронино, что под Бородинским полем, где находится единственный музей, посвященный простому русскому солдату. Этот музей открыл военный летчик. Он рассказывал поразительные вещи. Например, в войне с Наполеоном участвовала многотысячная русская армия. Но портретов русских солдат тех времен существует только десять!

С медсестрами - ровно то же самое.

- Не особенно афишируется то, что, согласно приказу, медсестры должны были не просто вытащить человека под градом пуль, но и не забыть его оружие! - говорит хранитель музея Светлана Коробкова.

Так в 1944 году погибла выпускница школы медсестер Надежда Кичанова. Во время боя под Оршей она вытаскивала двух раненых. От прямого попадания снаряда все трое погибли на месте. Похоронены там же, втроем. Двое бойцов и медсестра, замешкавшаяся с оружием.

Медсестрами становились лучшие из лучших

Школа медсестер появилась в Копейске в 1936 году. Быт в шахтерском городе - оставлял желать и желать. Бани, например, не было. Воду в водокачке давали по часам, возле нее собиралась вечная очередь.

- До прихода мужа ставлю на печку таз с водой, - рассказывала жена шахтера тех времен. - Он придет, помоется в тазу. Потом в той же воде стираю его спецовку и сушу над печью. Утром высыхает, он идет на работу.

Впрочем, не у всех были силы и стирать что-то. От тяжелой работы нательное белье истлевало за неделю...

В Копейске до сих пор живы довоенные постройки. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Выглядит город ностальгически, но обитатели аварийных домов недовольны. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Медицинское обслуживание шахтёров в те времена только-только начало налаживаться.

- Чтобы набрать первый курс в школу медсестер, по району ездила специальная комиссия, - рассказывает Светлана Коробкова.- Они вычесывали, как гребнем, близлежащие сёла и деревни. Искали тех, кто способен учиться…

Первые тридцать учениц были приезжие девочки из деревень.

- Фото первого выпуска 1939 года нашла в архиве вместе с копией об образовании, - продолжает хранитель музея. - Первая директор была умница, заставила всех сделать фото. Наверное, в город ездили специально - нарядные, в кружевных воротничках и в бусиках. Удивительные лица - совсем недеревенские. А фамилии… Станчевская, Оболенская, Ангеловская, Кефер… Как они оказались в уральской глухомани?

В старом бараке амбулатории в берёзовой роще нашлось место не только учебным классам, но и общежитию. Студенткам приходилось часами выстаивать за водой у водокачки, добывать уголь для отопления и ходить с кайлом в разрез за углем. Да и сама учеба была подвигом.

В таком маленьком домике в березовой роще расположилась школа медсестер.

- Холодно было так, что на лекциях приходилось держать чернильницу в руке: чтобы содержимое не заледенело, - вспоминала Екатерина Халина, одна из первых выпускниц. - Вместо чернил разводили марганец, писали им между строк в старых книгах. Такие «конспекты» быстро обесцвечивались и прочесть что-то было невозможно.

Суровый быт наложил отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Как-то в музей техникума заглянула дочь одной из медсестер, обучавшихся здесь в предвоенное время. Она рассказывала, что до конца жизни у мамы так и осталась привычка: съев тарелку супа, она пальцем проводила по ней, собирая остатки жира…

Виды города. Шахтёрский Копейск называют городом контрастов. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Первый выпуск состоялся в 1939 году. Сразу же лучшие медсестры получили свой первый «подарок» на выпускной: были распределены на Дальний Восток, на Халхин-Гол, где разгоралась необъявленная война с Японией. «Копейский рабочий» написал об этом мельком: девочки были военнообязанными и «просто» выполняли свой долг.

Спустя два года грянула Великая Отечественная. Выпускницы были мобилизованы и продолжили работу: кто в эвакогоспитале, кто на фронтовых полях...

Фото первых выпускниц школы.

Как говорилось в одном стихотворении:

"Прошла та грозная пора, Четыре года гнали фрицев. А фронтовая медсестра Лежать осталась под столицей".

Кто-то сумел вернуться, а кто-то так и остался в поле, как, например, выпускница школы Елизавета Белоусова.

От девушки, получившей диплом ровно через месяц после начала войны, не осталось даже фотографии. В феврале 1942 года 21-летняя Елизавета погибла под Ржевом при налёте вражеской авиации. В память о ней - лишь выбитое на мемориальной доске имя рядом с хирургом Кривоусовой, погибшей за операционным столом и фельдшером Громоздовым, раздавленным фашистским танком…

А Серафиме Печенкиной повезло больше. В 1941 году состав, в котором ехала Серафима, ехал до Москвы. На одном из полустанков девчонок выгнали на построение. Мимо медичек прошел офицер и вдруг обратил внимание, что гимнастерка у одной заскорузла от проступающего молока: дома у девушки остался грудной ребёнок… Офицер приказал выйти из строя женщинам, у которых остались дома грудные дети. Всех их отправили назад. Серафима Дмитриевна вернулась к маленькой дочке и стала работать операционной сестрой в копейском эвакогоспитале.

После войны и до пенсии Серафима Печенкина так и работала хирургической сестрой в городской больнице города Копейска.

Я заговоренная

«…за меня не бойтесь. Пули меня не берут, я будто заговорённая», - писала родным выпускница Копейской школы медсестер Вера Солонкина. С фронта писала о том, что мечтает встретить папу, воюющего где-то поблизости. О своих подвигах не рассказывала.

Уже после войны родные Веры Петровны разыскали в архивах Министерства обороны наградной лист и прочитали, как в июне 1944 года двадцатилетней девчонкой Вера попала под огонь вместе с разведчиками дивизиона и вынесла на себе десять бойцов и офицеров с личным оружием. А спустя пару дней, 26 июня, попав под артобстрел, под градом пуль и осколков, бросилась за раненым командиром и спасла ему жизнь. За свой подвиг санинструктор Вера Солонкина получила Орден Славы III степени.

Вера Солонкина.

Каждодневный медицинский подвиг города Копейка продолжался на протяжении четырех лет. Приходили эшелоны, женщины города бежали навстречу. Искали своих. Искали знакомых. А потом, уже не разделяя на своих и чужих, раненых выхаживали копейские девчонки. Сдавали кровь, заботились, вытаскивали из лап смерти.

У каждой девочки своя история, своя война.

А школа медсестер существует до сих пор, хотя теперь называется техникумом. И подвиги копейских выпускников на этом не закончились. Как рассказала директор Ирина Грачева, в прошлом году студентам вновь пришлось проходить проверку на прочность. Во время пандемии ребята первыми пошли работать в красные зоны.

Кукла для пеленания - совсем не игрушка, а макет с советских времён. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Где взять милосердия?

На праздновании 85-летия выступали многие ВИПы города и представители лучших больниц Челябинска и Копейска. Все они говорили о том, какую острую необходимость в медицинских сестрах и братьях испытывают сегодня наши больницы. Признавались, что за лучших студентов техникума идет настоящая битва среди медучреждений: их приглядывают заранее, приглашают и стараются залучить всеми силами. А один из выступающих вспомнил почти забытое слово "милосердие". Сестрами милосердия называли когда-то медсестер. И нехватка этих самых сестер милосердия в больницах - метафора нашей сегодняшней ситуации. Милосердия - того, на чем зиждется наш мир - не хватает остро.

Жизнь в Копейске непростая, а люди - весёлые. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Впрочем, есть вероятность перемен. По крайней мере, в этом году в Копейский медицинский техникум был самый большой набор за все годы его существования.