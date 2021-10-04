Шведская полиция считает, что гибель автора карикатур на пророка Мухаммеда не была подстроена

Как стало известно в понедельник утром, в ночь с субботы на воскресенье на юге Швеции в аварии погиб Ларс Вилкс, автор спровоцировавшей в 2007 году беспорядки в нескольких странах карикатуры на пророка Мухаммеда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как стало известно в понедельник утром, в ночь с субботы на воскресенье на юге Швеции в аварии погиб Ларс Вилкс, автор спровоцировавшей в 2007 году беспорядки в нескольких странах карикатуры на пророка Мухаммеда.

Несмотря на то, что исламистские организации давно предложили крупное вознаграждение за его голову, шведская полиция не считает смерть художника результатом намеренного покушения. Машина, в которой находился швед в сопровождении постоянно охранявших его двух офицеров в штатском, врезалась во встречный грузовик и загорелась. Водитель другой машины также сильно пострадал в огне и госпитализирован.

75-летний Вилкс давно был ходячей мишенью. Художник был более известен как весьма неоднозначный скульптор, карикатуры были скорее его хобби. Одна из них в 2007 году проиллюстрировала редакционную статью о свободе самовыражения в небольшой местной шведской газете «Nerikes Allehandla».

Изображение почитаемого миллионами мусульман пророка в виде собаки вызвало гневную реакцию как в самой Швеции, так и в Египте, Иране и Пакистане. Исламисты объявили на него охоту и после того, как два шведа-косовара закидали его дом бутылками с зажигательной смесью, Вилкс получил круглосуточную полицейскую охрану. Охранять его не было скучным занятием: за первые пять лет в разных странах арестовали нескольких человек, планировавших убить карикатуриста.

Одна из злоумышленниц, наивно понадеявшись, что ее американское гражданство и европейская внешность помогут ей незаметно приблизиться к цели, попалась на слежке и получила за подготовку его убийства 10 лет тюрьмы. В 2015-м одна из попыток всё же дошла до стадии стрельбы, но вместо Вилкса погиб датский кинорежиссер Финн Нёргорьд и ранены трое полицейских.