Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП

Шведский художник Ларс Вилкс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 3 октября, шведский художник эстонского происхождения Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в ДТП, передает телеканал SVT.

По данным канала, машина, в которой находился карикатурист и двое охраняющих его полицейских, столкнулась с грузовиком на автотрассе Е4 на юге Швеции. Авария произошла недалеко от города Маркарюд в провинции Крунуберг. После столкновения обе машины загорелись, в результате погибли сам художник и оба его охранника, а водитель фуры получил серьезные травмы и был госпитализирован. Причины аварии устанавливаются, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, 7 января 2015 года террористы ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по находившимся там людям. В результате погибли 12 человек, в том числе сотрудники журнала и главный редактор издания, еще 11 получили ранения.

А на самого Ларса Вилкса из-за его рисунков, оскорбляющих чувства мусульман, неоднократно нападали, пытались убить, поджигали его дом. В 2007 году после публикации серии карикатур Вилкса в шведской газете Nerikes Allehanda «Аль-Каида» (запрещенная в России запрещенная организация) пообещала награду в сто тысяч долларов за убийство художника.

Как писал сайт kp.ru, ранее 19 июля 2021 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни умер еще один автор скандальных карикатурами на пророка Мухаммеда – датский художник Курт Вестергор.