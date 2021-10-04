Хождение по мукам экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Имя экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, о, котором, казалось бы, все немного подзабыли, снова на слуху. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Имя экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, о, котором, казалось бы, все немного подзабыли, снова на слуху. После его тихого, но громкого ухода с поста мэра в мае текущего года, о Гуменюке ничего не было слышно. И вот – опять. Утром 4 октября оперативники управления Следственного комитета РФ по Приморью и краевого УФСБ РФ задержали Олега Гуменюка по подозрению во взяточничестве, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ -«Получение взятки в особо крупном размере». (Наказание, на минуточку, от 8 до 15 лет с баснословными штрафами). Особо крупный размер – это больше 19,5 миллионов рублей: предполагается, что именно столько владивостокский градоначальник поимел, как сказали бы в 90-ых, крышуя похоронный бизнес.

Как выяснила «КП»-Хабаровск», Гуменюк регулярно получал деньги от похоронной компании «Некрополь», за покровительство, помогая конторе, образно говоря, в конкурентной борьбе.

ИЗ СВИДЕТЕЛЯ В ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

Можно сказать, что пристальное внимание органов к экс-мэру было лишь делом времени. Когда в феврале среди верхушки «Некрополя», подозреваемой во взяточничестве и растрате, прошли задержания, имя Олега Гуменюка, как человека, причастного к махинациям с местами на кладбищах, уже всплывало в «тесных кругах». Он проходил по «похоронному делу» в качестве свидетеля. Но в конце мая силовики уже шерстили дом чиновника, явившись с обысками. К тому времени Гуменюк покинул свое мягкое кресло в мэрии. Причем сделал это стремительно. 18 мая полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко вышли, что называется в народ – проехали по Владивостоку, чтобы оценить, как в городе осваиваются деньги из федерального и краевого бюджетов, и эта экскурсия повергла высокопоставленных ревизоров в шок. Они знали, что, например, средства «Дальневосточной единой субсидии» 2018 года должны были пойти на строительство парковок, реконструкцию стадиона «Авангард» и обновление фасадов исторических зданий. Но увидели, что проект по парковкам на тот момент не состоялся, участь стадиона так и осталась плачевной, фасадов тоже. Было обнаружено много и других «пробелов». В итоге, полпред и губернатор решили, что такой мэр Владивостоку не нужен, и Олег Гуменюк «без шуму и пыли» подал в отставку. 27 мая гордума ее приняла, а через четыре дня «в гости» к уже бывшему мэру приморской столицы с обыском пришли силовики.

Тогда жители Владивостока грустно шутили в соцсетях: «Мэры меняются – обыски продолжаются», не успев еще привыкнуть к новому градоначальнику. Ведь Олег Гуменюк к моменту обысков нежился в удобном кресле руководителя города совсем недолго: официально он туда сел в марте 2019-го. До этого несколько месяцев поработал и.о., а с конца 2018-го – первым замом главы города.

ДУРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Таким образом, Гуменюк стал еще одним чиновником, не сумевшим усидеть на посту градоначальника приморской столицы, но попавшим в поле зрения правоохранителей. Кроме него, в списке «неудерженцев» - Виктор Черепков, которому в 1994-ом вменялось получение взятки (правда, его потом оправдали), Юрий Копылов, который в 2007-м получил 4 года условно за нарушение правила при заключении контрактов на строительство колумбария на Лесном кладбище Владивостока, Владимир Николаев, которого сняли с должности за трату бюджетных средств на личную охрану и махинации с муниципальной землей, и Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп.

По данным «КП»-Владивосток», сейчас Олега Гуменюка допрашивают. Суд в скором времени изберет ему меру пресечения.