Приключения иностранных корпораций в России: В коронавирус преуспели табачники и «яблочники»

Самый крутой рост выручки в 2020 году был, тем не менее, у Apple — плюс 40,7%. Фото: Shutterstock

Журнал Forbes составил очередной рейтинг крупнейших иностранных компаний в России — по объему их выручки у нас в 2020 году. Учитывались торговые и промышленные «монстры», где не менее 50% принадлежит зарубежным владельцам. Банки, инвестиционные холдинги и прочие финансовые предприятия, а также управляющие компании остались за скобками — в виду особой специфики.

За год 50 зарубежных компаний, попавших в рейтинг, заработали в России 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем годом раньше — что для пандемии вроде бы неплохо, но еще три года назад было плюс 10%. Кто же в топе?

Бросается в глаза засилие в верхних строчках рейтинга табачных компаний. Вроде бы душат их и так и сяк, и все новые ограничения на курение вводят. Но о-па: на первом месте - Philip Morris, выручка которого у нас за 2020 год увеличилась почти на 8%. В топ-5 еще одна любимая курильщиками корпорация - Japan Tobacco. В целом в рейтинг вошло четыре табачных «монстра», все улучшили свои показатели и по совокупности заработали на 67,4 млрд рублей больше, чем в 2019 году (+7,7%).

Самый крутой рост выручки в 2020 году был, тем не менее, у Apple — плюс 40,7%. Это как раз понять можно: в связи с коронавирусной удаленкой многие вынуждены были закупаться новыми планшетами-ноутбуками-смартфонами, да еще и детям их приобретать, чтобы могли учиться из дому. У Samsung все тоже неплохо — плюс почти 17%.

В рейтинге традиционно много зарубежных автомобильных компаний — с десяток. Но тут успехи в 2020 году не очень, подрастить выручку удалось только немецким BMW и Daimler. Остальные просели, включая прошлогоднего лидера аналогичного рейтинга — «Рено» (сейчас только 5 место). Но на хороших местах в десятке крупнейших удержались «Фольксваген» (кто не в курсе, этот концерн продает в России «Шкоду», «Ауди», а также «Бентли» и «Ламборджини») и «Тойота» (куда же мы без их внедорожников).

На этом разнообразие направлений, где у нас преуспевает крупный импортный бизнес, почти и заканчивается. В 2020 году хорошо нарастить показатели удалось еще «Леруа Мерлен» - что тоже вполне объясняется пандемией и взлетом интереса к облагораживанию своих квартир и дач. А вот популярная сеть гипермаркетов «Ашан» потеряла, по подсчетам Forbes, больше 10% выручки. Как говорят эксперты, их за последний год сильно потеснила российская сеть «магазинов низких цен» - жестких дискаунтеров «Светофор».

В целом с потерями год закончили 16 компаний из рейтинга, у некоторых они достигают почти трети выручки или даже больше. Эксперты Forbes напоминают, что прямые иностранные инвестиции в российские проекты в принципе снижаются — в 2020 году, по данным Банка России, они уменьшились в четыре раза.

- Рейтинг вполне отражает ту политику, которую проводит наше государство. В интересные, но стратегически важные отрасли — например, нефтедобычу, сферу энергетики — иностранцев не особо пускают. И в этом есть свой резон, - говорит экономист, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. - Для зарубежного бизнеса остаются сферы, где никаких стратегических интересов у нашего государства нет — ряд товаров массового потребления, торговля. В некоторые из этих отраслей иностранцев даже наоборот усиленно завлекали — например, в автопромышленность. А дальше свои коррективы внесла пандемия. Засилие табачников? Оно не удивляет. В свое время они очень мощно зашли на наш рынок, скупили здесь практически все предприятия. Да, у них есть трудности в связи с борьбой с курением и многочисленными ограничениями — и нынешние проценты роста совсем не те, что были раньше. Но за счет изначально мощной базы, отсутствия российских конкурентов и проседания других сфер они и в топе по абсолютному размеру выручки.

Топ-10 крупнейших торговых и промышленных иностранных компаний в России, по версии Forbes (в скобках указано место в прошлогоднем рейтинге)

1. ФМСМ/Philip Morris International (Швейцария), табачные изделия — 359,5 млрд руб.* (2 место, 333,3 млрд руб.)

2. Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin (Франция), гипермаркеты из серии «все для дома и ремонта» - 347,2 млрд руб. (4 место, 311,5 млрд руб.)

3. Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group (Германия), автомобили — 319,7 млрд руб. (3 место, 330,9 млрд руб.)

4. ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International (Швейцария), табачные изделия - 311.8 млрд руб. (7 место, 288,3 млрд руб.)

5. Рено Россия/Groupe Renault (Франция), автомобили - 310 млрд руб. (1 место, 435,5 млрд руб.)

6. Ашан, Атак/Groupe Auchan (Франция), гипермаркеты - 273.7 млрд руб. (5 место, 306 млрд руб.)

7. Эппл Рус/Apple (США), электроника - 266.3 млрд руб. (14 место, 189,3 млрд руб.)

8. Тойота Мотор/Toyota Motor (Япония), автомобили - 263.9 млрд руб. (6 место, 299 млрд руб.)

9. Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics (Корея), электроника - 246 млрд руб. (11 место, 210,4 млрд руб.)

10.ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA (Швеция), гипермаркеты мебели и товаров для дома) — 245,6 млрд руб. (10 место, 238,5 млрд руб.)

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