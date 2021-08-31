Бидоны и авоськи спасут мир: пять советских ноу-хау, которые теперь считаются экотрендами

Авоська - многоразовая сумка для покупок, которая удобно складывается и помещается в карман, должна вернуться и уже возвращается. Фото: Алексей ФОКИН

Многое из того, о чем сейчас говорят в рамках борьбы за экологию и за сокращение загрязняющих окружающую среду отходов, было реализовано в СССР. Бутылки сдавали, без одноразовых пакетов в магазинах как-то обходились. И даже, страшно сказать, сломанные телевизоры не выкидывали, а относили в ремонт. Мы решили немного поностальгировать, а заодно выяснить, что думают об этих «ноу-хау» современные эксперты.

С АВОСЬКОЙ В КАРМАНЕ

Пластиковые пакеты во времена СССР были диковинкой. Одноразовые пакеты на кассе тем более не водились. А продукты в магазине накладывали в знаменитые авоськи, которые служили практически вечно.

- Авоська у многих вызывает отторжение, поскольку ассоциируется с бедностью, очередями, полупустыми полками — временами, когда в магазин ходили «на авось»: может, успеешь ухватить товар, а может, уже все разберут. Но многоразовая сумка для покупок, которая удобно складывается и помещается в карман, должна вернуться и уже возвращается, - комментирует председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. - Одноразовые пакеты даже из бумаги — это все равно потенциальный мусор, который не весь перерабатывается и способствует загрязнению окружающей среды.

МОЛОКО — В СВОЙ БИДОН

Очень многое в советские времена продавалось, как теперь бы сказали, в тару потребителя. Молоко покупали на розлив, за ним ходили с бидонами (потом, правда, обязательно кипятили). Сметана тоже была разливной, требовалась своя баночка. Квас, пиво — о них уж и говорить не приходится.

- Такую идею - вернуть продажу в собственную тару — уже предлагали в Союзе потребителей, - говорит руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» при Комитете Совета Федерации по АПК и природопользованию Наталья Соколова. - Но ритейлу понадобятся системы розлива, учитывающие сегодняшние эпиднормы (торговля жалуется, что это почти невыполнимо, поскольку требует много затрат и связано с рисками: заболеет покупатель из-за того, что пришел со своей грязной банкой, а виноваты будут продавцы— Ред.).

Очередь за квасом. Москва, 1988 год. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

- Мне кажется, в сфере экологичного потребления у нас много других резервов, где не требуется ожесточенная дискуссия с санврачами, - считает Дмитрий Янин. - Проще уж начать с того, чтобы приходить со своими контейнерами за всевозможными сыпучими товарами.

БУМАЖНАЯ УПАКОВКА И ЖЕСТЯНКИ

Крупы продавались в бумажных пакетах. Дешево — и без всякой новомодной пластиковой «химии». А что нельзя упаковать в бумагу или картон — в жестянках. Например, чай или какао.

- Есть устоявшийся стереотип: пластик — зло, а бумага — хорошо и экологично. Но на самом деле, это не всегда так, - утверждает глава компании Nevlabs (производит оборудование для автоматической сортировки отходов) Александр Неволин. - Пластиковые ПЭТ-бутылки очень успешно перерабатываются и количество желающих этим заниматься у нас уже выросло настолько, что заводы по переработке часть времени простаивают из-за нехватки сырья. В то же время, далеко не вся бумажная упаковка может быть переработана. Скажем, пищевая - практически никак. Одноразовая посуда, например, покрывается защитным слоем - она же не должна размокнуть, скажем, от кофе. Все, переработать ее не получится и путь ей - в топку (в лучшем случае) или на захоронение. Поэтому было бы правильно говорить не об отказе от пластика, а от упаковки, которая не поддается переработке.

Сортировка пластиковых бутылок в комплексе переработки отходов. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

ПРИЕМ БУТЫЛОК

Бутылки в СССР были ценностью, их собирали, мыли (в детстве мне часто поручали именно эту неприятную операцию) и сдавали - пункты приема были почти везде. Или еще вариант: возвращал ты в магазине бутылку из-под кефира, и сам кефир тебе продавали дешевле — за вычетом стоимости тары. В соцсетях вспоминают: за бутылку можно было выручить 15 копеек, в то время как батон хлеба стоил 13 копеек!

- Повторное использование стеклянной тары в СССР достигало 80 %, - говорит Наталья Соколова.- Сейчас нет унификации, каждый производитель стремится сделать стеклянную упаковку уникальной, придавая ей самые разные формы. Такие бутылки можно вернуть лишь на завод, где они были изготовлены. Для производителя это дополнительные издержки на открытие своих пунктов для сбора тары и ее транспортировку. Что нерентабельно. Население также не заинтересовано сдавать бутылки, одна из главных причин - низкая стоимость.

- Проблема еще — в санитарных нормах и техрегламентах, - объясняет исполнительный директор ассоциации "Промышленность за экологию" (РусПЭК) Любовь Меланевская. - По техрегламенту "О безопасности упаковки", нельзя, например, повторно использовать стеклотару для алкогольной продукции и детского питания (а именно эта продукция по большей части и продается в стеклянных бутылках и баночках - Ред). Остается собирать стеклобой для изготовления из него новых бутылок, но это непростой в обращении материал, этим мало кто занимается.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

Советская техника служила десятилетиями в том числе и потому, что ее было просто отремонтировать. Никому не пришло бы в голову выбросить старый телевизор, если в нем надо лишь что-то подпаять — и будет дальше работать, как новенький.

- Мы уже видим, что страны ЕС и Великобритания в рамках остальных «зеленых» мер законодательно защитили право потребителя на ремонт крупной бытовой техники, - рассказывает Дмитрий Янин. - С этого года там это обязанность компаний — производить необходимые запчасти, публиковать соответствующую документацию для любых сервисных центров, не только «своих». Очевидно, что короткий срок службы электроники — экологическая проблема. Но сейчас, хотя сервисные центры формально есть, стоимость их услуг отпугивает потребителей. Зачастую лучше купить новый прибор, затраты сопоставимы. Вот эту ситуацию надо исправлять. Допустить к ремонту большее число сервисов, дать возможность потребителям при желании что-то несложное чинить самостоятельно, как это было в советские времена (для этого и надо открыть документацию по схемам ремонта, доступ к которой сейчас зачастую есть только у «авторизованных» сервисов). Тогда стоимость починки снизится, и эта услуга будет более востребованной.

ВОПРОС РЕБРОМ

А почему мы больше не сдаем макулатуру

Многие еще помнят времена, когда макулатуру активно собирали не только пионеры в школе, но и взрослые - ее можно было обменять на популярные приключенческие книги.

Возможно, вы удивитесь, но пункты приема макулатуры существуют и сегодня. Более того, интернет пестрит предложениями «Примем макулатуру дорого». Но… это если у вас бумаги или картона больше тонны. То есть в основном для организаций. Сдать всего пару килограммов теоретически тоже можно. Но таких пунктов мало, а цена вопроса — в районе 2 рублей за кило газет и 4 рублей за картон (цены московские, но в регионах примерно то же). Понятно, что желающих куда-то везти макулатуру за такие деньги не находится — больше на бензин потратишь.

Аналогично и с металлоломом. Доход в 0,5-1 руб. за алюминиевую баночку из-под какого-нибудь напитка впечатляет преимущественно бомжей, которые эти банки целенаправленно собирают по всем помойкам.

Остальные же граждане, если сознательные, чаще относят подобные вещи бесплатно в пункты приема вторсырья типа тех, что есть в некоторых «ИКЕА».

По словам экспертов, отсутствие у граждан какого-либо стимула сдавать вторсырье (кроме личной сознательности) — один из главных «тормозов» в развитии этой сферы.