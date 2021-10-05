Как пандемия меняет российскую торговлю: Магазины без покупателей и фермерские рынки вместо бутиков

Люди разлюбили гипермаркеты, потому что стали ценить свое время и не готовы тратить на них часы своей жизни. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Вот она, смерть традиционной торговли!» - кликушествовали журналисты в начале пандемии. Розница и правда была в плачевном состоянии: магазины терпели убытки, персонал отправляли то в отпуск за свой счет, то на все четыре стороны. Торговым центрам предвещали тотальное разорение, а барахолкам из 90-х - триумфальное возвращение.

Прошло полтора года. Не все торговые точки пережили тяжелые времена, но большинство из них пока еще продолжает стоять на своих местах. Однако пандемия с ее бумом интернет-торговли меняет российскую сферу торговли прямо на наших с вами глазах. О том, в каких магазинах мы скоро будем проводить свое время (и будем ли вообще), «Комсомолка» поговорила с экспертами рынка.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА МЕЖДУ ПРИЛАВКАМИ

Гипермаркеты закрываются по всей стране, а новые не строятся. Например, «Ашан» за год - с июня 2020 по июнь 2021 года - закрыл 36 магазинов. Компания X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») только во втором квартале этого года закрыла девять гипермаркетов. IKEA последние большие магазины открывала 10 лет назад, а в последнее время перешла на новый формат. Теперь шведский мебельный гигант делает упор на городские магазины с небольшим ассортиментом, но возможностью заказа любых товаров онлайн.

- Время сейчас - один из ключевых ресурсов. Люди разлюбили гипермаркеты, потому что стали ценить свое время и не готовы тратить на них часы своей жизни. Поэтому такой формат магазинов умирает, - ставит диагноз Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. - Классический пример - IKEA с ее лабиринтами и столовыми. Разрабатывалась для того, чтобы покупатели проводили там по полдня и больше. Этот формат уже не современный, он проиграл и будет уходить в прошлое. А продуктовые гипермаркеты уже не в силах конкурировать с другими магазинами по ценам и теряют клиентов, которые уходят в онлайн. Им хотели придать некий шарм фитнеса: мол, катишь тележку с едой и сбрасываешь килограммы. Но идея не сработала.

СКЛАД ДЕШЕВЫХ ТОВАРОВ

А пока гипермаркеты потихоньку уходят в историю, российские города захватывает более нужный и актуальный формат - дискаунтеры, они же «магазины для бедных». Звучит не очень оптимистично, но факт. В них все построено на жесткой экономии. Минимум ассортимента, площади, освещения, персонала, декора. Зато и цены удается держать на низком уровне.

За полгода число таких магазинов выросло на четверть - с 3197 до 4057. У X5 Group работает уже более двух десятков магазинов «Чижик». Fix Price за пять месяцев открыл 333 новых точки. Сеть магазинов ультранизких цен «Светофор» за первое полугодие открыла более 800 (!) магазинов.

- Сложно назвать это магазином, это скорее некий склад с товарами, приемлемый для большой группы потребителей с очень низкими доходами, - комментирует Дмитрий Янин.

Но если магазин низких цен складом можно назвать разве что в переносном смысле, то даркстор - в самом прямом. Этим зловещим словом, которое переводится с английского как «темный магазин», именуются торговые точки без покупателей. Они представляют собой специальные склады с товарами, где собирают онлайн-заказы для доставки. По данным «Infoline-аналитика», за пару месяцев число дарксторов в России выросло на треть - их уже 900. А к концу 2021-го их число перевалит за тысячу. И это неудивительно, ведь продажа продуктов онлайн за прошлый год выросла в 3,5 раза, а за первый квартал нынешнего года - в четыре раза.

- Люди хотят покупать быстрее, а когда есть доставка и дарксторы, и ходить никуда не надо, - описывает Дмитрий Янин удобства нового формата. - Пандемия придала всему этому ускорение, как топливо двигателю. Раньше люди могли месяц-два ждать заказанных через интернет товаров, теперь все можно получить за считанные дни или часы. Все потому, что в России бум доставки из-за очень дешевого труда курьера. В развитых странах доставка так не развивается, потому что дорого перевозить маленькие партии. У нас же от чека в 1000 рублей магазин уже может обеспечить бесплатную доставку.

ТЦ ПЫТАЮТСЯ ВЫЖИТЬ

Прошли те времена, когда огромные торговые центры площадью с аэропорт привлекали десятки тысяч клиентов с утра до ночи.

- Возросшая популярность интернет-торговли значительно повлияла на классический ритейл. Индустрия меняется и, думаю, что термина «Торговый центр» скоро не останется. Будет развлекательно-, досугово-, спортивно-, все что угодно, и только в конце, может быть, останется маленькое слово «торговый». Потому что процент общепита, развлечений, спорта, досуга в ТЦ уже приближается к 50%, а доля ритейла будет продолжать сокращаться, - уверен Булат Шакиров, президент Союза ТЦ России, Белоруссии и Казахстана. - Кроме того, сегодня из пяти тысяч качественных торговых центров страны сотни находятся либо в состоянии банкротства, либо уже переходят в собственность банков.

Еще одна тенденция в торговле: в России, как в старые (и не всегда) добрые времена все популярнее становятся фермерские рынки. И руководство торговых центров, пытаясь остаться на плаву, приглашает аграриев под свою крышу. Под эти цели даже убирают бутики - развалы с фруктами-овощами сулят больше прибыли.

- Форматы фермерских рынков выигрывают у классической продажи обуви, одежды и т. п., - констатирует Шакиров.

В попытках выжить торговые центры все чаще стараются с кем-нибудь объединиться. И не только существующие, но и те, что еще только в проектах строителей.

Например, идет активное «сращивание» торговых центров и жилых комплексов. И ТЦ, и покупатели в одном флаконе (вернее, здании) - удобно и практично!

- Многие компании строят жилые районы и в их составе делают торговую «составляющую». Иногда это может выглядеть как один проект, в котором первый этаж становится ТЦ, а над ним возвышаются 3-4-5 жилых башен, - приводит пример Булат Шакиров.

Случаются даже «симбиозы» торговых центров и спортивных объектов. Например, в Москве на месте снесенного стадиона «Динамо» вырос комплекс с футбольной и хоккейной аренами и ТЦ на первом этаже.

А пока огромные комплексы хватаются за соломинку, их вовсю теснят небольшие районные торговые центры. По словам Шакирова, сейчас этот формат переживает второе рождение.

- Однозначно приходит время малых ТЦ, люди хотят совершать покупки рядом с домом, - продолжает Булат Шакиров. - Там будет все, начиная от продуктов питания и одежды и заканчивая МФЦ, ресторанами, кафе, детскими развлекательными центрами, фитнес-клубами. Много таких проектов уже строится.

Причина - та же самая: люди стали больше ценить свое время. Ехать через полгорода в ТЦ - слишком расточительно. Пандемия не только заставила нас освоить интернет-шопинг. Мы научились бережнее относиться к тому, что у нас есть.