«Учителем года -2021» стала физик из Тюменской области

Учитель физики Екатерина Костылева стала Учителем года 2021.

В День учителя в Москве подвели итоги традиционного конкурса «Учитель года». В торжественной церемонии с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра просвещения Сергея Кравцова, ректора МГК Виктора Садовничего и финалистов проекта, лучших педагогов страны, главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана - присудили учителю физики из гимназии № 16 г. Тюмени Екатерине Сергеевне Костылевой!

Её наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. А кроме того, педагог станет советником министра просвещения на общественных началах, сообщает Минпросвещения.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Победителя определило Большое жюри, которым руководил Виктор Садовничий. Конкурс всегда вызывает к себе внимание как профессионалов, так и общества, и руководства страны. Президент страны даже поручил недавно проработать формат конкурса таким образом, чтобы он стал увлекательным шоу, способным вызвать интерес и привлечь внимание к профессиональной деятельности педагогов, сделать лучших учителей узнаваемыми и популярными людьми.

Конкурсные испытания – открытые уроки, мастер-классы – в этом году проводились в Ростове-на-Дону. Именно из этого города «Учитель года России -2020» Михаил Гуров, учитель математики Лицея классического элитарного образования. Благодаря его победе ростовские школьники смогли поучаствовать в уроках самых креативных и талантливых педагогов страны. Ну а имя самого-самого определили уже в Москве, в ходе большой конференции, во время которой общественность – известные люди, актеры, представители родительских и педагогических сообществ – могли задавать конкурсантам вопросы, раскрывающие их жизненную позицию и профессиональные взгляды.