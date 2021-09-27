Путин поручил создать телевизионное шоу "Учитель года" с 2022 года

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В России появится телевизионное шоу "Учитель года", посвященное преподавателям. Президент страны Владимир Путин распорядился не только создать такую телепередачу, но и предусмотреть ее финансирование.

Распоряжение глава государства отдал в рамках поручения шире освещать конкурс "Учитель года России". Документ опубликован на сайте Кремля.

Выполнением поручения займется российское правительство и комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Образование". Они должны подумать не только о том, как финансировать шоу "Учитель года", но и как сделать его максимально креативным и возможным к просмотру на "общероссийском обязательном общедоступном канале".

Срок выполнения поручения - 1 июля 2022 года. Промежуточный доклад правительство должно будет предоставить до 30 декабря 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин предложил снять "Форт Боярд" с учителями. Таким он видит телевизионную версию "Учителя года".